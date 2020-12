Adulto mayor sin hijos le hereda su empresa a su empleada más leal

Compartir Facebook

Un hombre identificado como Juan Moreyra decidió heredar su empresa a su secretaria quien fue la empleada más fiel durante 40 años.

La mujer identificada como Deolinda detalló que fue contratada por Juan cuando apenas tenía 12 años de edad, y permaneció trabajando para él hasta la actualidad.

“Vengo de una familia muy humilde, muchos hermanos. No pudimos estudiar, entonces me mandaron a trabajar. Cuando me preguntaron qué sabía hacer, les dije todo, pero en realidad no sabía cómo hacer casi nada. Así que todo lo que sé y quién soy se lo debo a ellos”, expresó Deolinda.

Juan de 80 años residente en la ciudad de Moldes, en Córdoba, Argentina, comentó al medio local Clarín que su empresa especializada en neumáticos la abrió hace 64 años, y que ha llegado el momento de jubilarse, por lo que dejará la dirección a Deolinda.

El empresario comentó que ya había hablado con su esposa, ahora fallecida, sobre esta posibilidad y aseguró que la mujer estuvo totalmente de acuerdo, principalmente porque no tienen hijos.

“Tomamos esa decisión con mi esposa y Deolinda, quien ha trabajado aquí durante 40 años. Mi salud ya no me permite estar al frente de la empresa, pero todo seguirá igual, la atención sigue como antes y sigue mejorando”, comentó Juan.

