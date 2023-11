¡Ágarrate Julián! Yiddá Eslava revela detalles de su ampay ¿y confirma salidas con nuevo galán?

¡Nooo, Julián! Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprendieron hace unas semanas al anunciar su separación. Si bien rescataron sus virtudes como padres y seres humanos, señalaron que su vínculo amoroso no iba más, por lo que cada quien empieza a hacer su vida como Dios lo manda. Ante esto, la excombatiente habló sobre su más reciente ampay y además reveló el verdadero vínculo que mantiene con el joven ampayado.

También puedes leer: ¡Lo sufre Magaly! Shirley Cherres revela cercanía con Alfredo Zambrano: ¿infidelidad a la vista?

¿Yiddá Eslava sale con nuevo galán”

Hace poco, cámaras de Magaly Tv, La Firme, captaron a Yiddá Eslava en actitudes bastantes cariñosas con un contemporáneo. Esta actitud fue aplaudida por diversos usuarios en redes y por ello, en entrevista con los medios de comunicación, reveló más detalles acerca de las imágenes.

“No vieron nada comprometedor, la realidad es que es un amigo, tampoco es un colágeno, es mi contemporáneo, sino que se le ve más joven porque la vida lo trata bien. Está bien churro”, sostuvo Yiddá Eslava sobre su más reciente ampay.

Además, no descartó volver a enamorarse. Sin embargo, aclaró que el amor no es prioridad para ella en estos momentos, pero sí se da, no se esconderá de nadie.

“No lo voy a descartar, pero no tan pronto, no tengo ganas de estar en una relación. Si sucede, tampoco me voy a esconder, pero recién tengo dos meses separada de Julián. Eso sí, me estoy dando la oportunidad de salir con amigos de toda la vida, conocer otra gente y todo bien. A los únicos que debo rendirles cuentas son a mis hijos”, agregó Yiddá Eslava.

También puedes leer: “La dueña del circo”: Ducelia Echevarría le dice de todo a Mariana Ramírez del Villar (VIDEO)

Cierra ciclos

Según diversos estudios de especialistas, es común luego del término de una relación que la pareja involucrada realice cambios en su vida. A esta etapa, coloquialmente, se le llama “cerrar ciclos” y al parecer este es el caso de Yidda Eslava.

En los últimos días, a la exintegrante de Combate se le ha visto muy activa en redes sociales y es en su cuenta de Instagram donde dejó notar un gran cambio. Mediante una historia en la mencionada red social, Yidda Eslava causó revuelo con una radical decisión, ya que entrará al gimnasio con un objetivo: llegar a su peso ideal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por YIDDA (@yiddaeslavap)

“¿Se unen al reto de llegar a nuestro peso ideal?”, preguntó, dando tres alternativas. “A) Sí, vamos con fuerza; B) Ayy, me va a costar, no sé si”; C) Yo necesito subir de peso”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró ponerse en modo “bichota” y reveló que, a la fecha, ya bajó hasta 5 kilos y se encuentra muy cerca de su peso ideal.

“¿El típico cliché de la mujer que se separa? 5 kilos menos, lo hago por mí, pero les aviso que me pondré en modo bichota, mamasota”, aseguró Yidda Eslava.