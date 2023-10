¡Agárrate “Tigre”! Juan Reynoso responde con todo a Ricardo Gareca tras su defensa a los jugadores peruanos

¡Se prendió! Tras las derrotas ante Chile y Argentina, Juan Reynoso señaló que los futbolistas peruanos (los de la Liga 1) no estaban preparados para correr más de 60 minutos. Esto llamó la atención, ya que a los pocos días, Ricardo Gareca, en una conferencia privada, defendió a sus exdirigidos. El “Cabezón” fue consultado por las declaraciones del “Tigre” y le responde mandando un contundente mensaje para el entrenador argentino.

También puedes leer: ¿Tricampeonato o “Juntos por la 27”? Alianza Lima y Universitario definirán al campeón de la Liga 1 2023

¿Juan Reynoso “no pasa” a Ricardo Gareca?

La derrota ante Argentina mostró nuevas caras en la selección peruana: Joao Grimaldo y Franco Zanelatto. Con ambos en el ataque, se vio otra propuesta del equipo, sin embargo, Juan Reynoso decidió sacar al aliancista y solo hacer jugar unos minutos al futbolista de Cristal.

Esta decisión fue cuestionada en rueda de prensa y Juan Reynoso se justificó diciendo que los “futbolistas peruanos de la Liga 1 no están preparados para correr más de 60 minutos”. Esto llamó la atención y fue el propio Ricardo Gareca el encargado de desmentir ello días después.

También puedes leer: ¡Quiere dar la vuelta en el Monumental! La radical decisión de Alianza Lima para la final de la Liga 1

Las picantes declaraciones del “Tigre” fueron consultadas ayer en conferencia de prensa de Juan Reynoso y el “Cabezón” no dudó en responder. El entrenador de la selección peruana sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

“Eso lo dirán ustedes. La verdad, escucho y leo poco. No sé sobre qué contexto lo dijo, ni qué palabras usó, pero yo le mando un saludo afectuoso a Ricardo, lo aprecio mucho. No voy a comentar, porque la verdad no leí ni escuché nada que yo quisiera responder ahora”, comentó Juan Reynoso, poniendo punto final al tema.

¿Qué dijo el “Tigre”?

“Liderar es ayudar a tu equipo a vencer sus inseguridades con realidad y creatividad” fue el tema que tocó Ricardo Gareca en conferencia de prensa. Al hablar del liderazgo, el “Flaco” también defendió a capa y espada a los jugadores peruanos y contradijo en todo a Juan Reynoso.

“Lo más importante es que pensemos en nosotros mismos. ¿Los peruanos no corren? Mentira. Los peruanos corren”, señaló Ricardo Gareca. Estas declaraciones son muy contrariaras a las dadas por Juan Reynoso, quien señaló que los jugadores peruanos de la Liga 1 “se cansan al minuto 60”.

Además, señaló que en su época como entrenador de la selección peruana, su comando técnico tenía en la mira a las ligas argentinas y brasileñas. Asimismo, recalcó que, para él, los jugadores peruanos están a la altura de los mejores.

“Teníamos chequeados a la liga argentina y brasileña. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas. Nos encontramos con esta falacia. Los jugadores peruanos están a la altura de las mejores ligas”, agregó Ricardo Gareca.