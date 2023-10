¡Agárrate Yaha! Sergio George admite que Daniela Darcourt es mejor cantante que Yahaira: «Tiene mejor voz»

El reconocido productor musical y ganador del Grammy, Sergio George, habló sobre Yahaira Plasencia en una entrevista exclusiva con «Magaly TV, La Firme». Y agárrate, porque soltó una declaración que ha dejado a todos con la boca abierta al compararla con Daniela Darcourt.

¿Qué dijo Sergio George?

Primero, Sergio George contó que su salida de Perú se debió a problemas con la prensa y, en particular, con la presentadora de TV Magaly Medina. Pero la bomba explotó cuando le preguntaron si Yahaira Plasencia canta mejor que Daniela Darcourt, otra súper cantante peruana. ¿Su respuesta?

«¿De voz? Daniela tiene mejor voz… Entre las mejores cantantes del país, están Amy Gutiérrez, Lita Pezo, Daniela Darcourt, Kate Candela. Cantan muy bien. Hay muchas mujeres que cantan superbién», mencionó Sergio.

Sin embargo, Sergio tuvo una relación laboral con Yahaira. Debido a que él no está buscando solo la voz perfecta, sino a alguien que pueda transmitir y vender su música. Y en este sentido, él cree que Yahaira Plasencia todavía tiene ese potencial.

La ayuda de Jefferson Farfán a Yahaira

Además, por primera vez, Sergio George admitió que la relación de Yahaira con Jefferson Farfán «ayudó bastante» a su carrera. Parece que la fama de Jeffrey le dio un gran impulso a la cantante.

«En Perú le ayudó bastante, le dio exposición allá, Sí, yo creo que fue una cosa favorable», afirmó.

Por otro lado, mencionó que Yahaira Plasencia aún no consigue despegar y conseguir la famosa internacionalización porque no suelta algunos temas personales que, aunque no parezca, le afectan en su proyección como artista.

Agregó que la ruptura con Jefferson Farfán marcó emocionalmente a Yahaira. «A ella le afectó bastante lo de Farfán en su ser, le afectó. Además, le falto soltar el miedo… yo no busco la mejor cantante sino la que va a trasmitir y vender y ella lo tiene», contó el músico.

Recordemos que en mayo de 2023, Yahaira Plasencia anunció que dejaba de trabajar con Sergio George para seguir su camino en la música. Aunque ya no trabajan juntos, ella agradece la experiencia que le brindó Sergio.

La entrevista con Sergio George nos informó sobre su opinión sobre el talento musical de Yahaira en el Perú. Aunque no la pone como la mejor cantante del país, aún ve potencial en ella y valora su contribución a la música peruana.

Además, mencionó a otras artistas talentosas como Amy Gutiérrez, Lita Pezo, Daniela Darcourt y Kate Candela, ¡que según él, también son tops en la música peruana!