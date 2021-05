Agostini arremete contra Nachito: “Estoy ayudando a Paula a sacar la basura que tiene en la cabeza”

Compartir Facebook

Esto está que arde. Fabio Agostini no se guardó nada y volvió a arremeter con Ignacio Baladán, quien mantuvo una relación amorosa con Paula Manzanal pero no la oficializó.

El español estuvo en ‘América Hoy’ y manifestó su incomodidad por lo ocurrido con su buena amiga la influencer Paula Manzanal, quien se mostró decepcionada del pastelero por “no tener los pantalones bien puestos”.

Como sabemos Fabio Agostini, quien llegó de España para participar en ‘El Artista del Año’, fue rápidamente eliminado del show, pero en su última presentación besó sorpresivamente a Paula Manzanal, quien llegó como refuerzo para esa noche de eliminación.

Sin embargo, lo que más llamó atrapó a las cámaras fue que el canario luego de esa noche en el programa, se quedó a ‘dormir’ en la casa de Paula Manzanal. Desde entonces, no han dejado de verse más juntitos que nunca.

Al respecto, los conductores de ‘América Hoy’ le preguntaron qué tipo de relación mantenía con la ‘rubia’, a lo que él respondió: “Nos llevamos bien, la pasamos bien yo le estoy ayudando a sacar la basura que tiene en la cabeza”. “Hay amores tóxicos, es allí donde la estoy ayudando, ella ahora tiene otra mentalidad”, agregó.

¡Se pasó de bueno! Fabio Agostini le invitó bebidas a ‘chacales’ de Magaly

Al promediar la 1:30 am, Fabio Agostini salió de la vivienda de Paula Manzanal con dos vasos de agua y se los entregó a los ‘chacales’ de Magaly, quienes esperaban afuera desde la noche anterior.

Según el participante del ‘Artista del Año’, sintió pena por ellos y quiso darles un poco de agua para que no sientan sed.

“Los había visto por la ventana y bueno, no podía evitarlo, les traje un poquito de agüita. No sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero bueno, por lo menos para que no tengan sed”, comentó. “Estoy muy cansado. Hoy canté impresionante y necesito un descansito. Además, necesito unos masajitos. Esta noche cambia todo, será 20”, agregó.

