“Agradezco sus palabras”: Luciana tranquila con el apoyo de la mamá de ‘Pato’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luciana Fuster conversó con América Espectáculos acerca de las palabras de la mamá de Patricio Parodi, pues como se sabe doña ‘Vero’ se pronunció tras las críticas en contra de la modelo y pidió respeto para una mujer.

“Es un tema que yo ya no quiero hablar más porque cada vez se va haciendo más grande. Creo ella es una persona bastante querida, conocida, tiene una familia bien linda, y lo que ella diga yo lo voy a respetar”, dijo.

También puedes ver: “Sus mensajes me ayudan un montón”, Kiara agradece apoyo tras críticas de Magaly

Recordemos que la mamá de ‘Pato’ dijo que quiere seguir conociendo a Luciana, por lo que la también influencer agradeció su apoyo. “Le agradezco mucho sus palabras. Y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando, y sé que habrá más oportunidades; yo feliz de vida. Lo que tenga que pasar, pasará entre cuatro paredes”.

Palabras de la señora Verónica Costa

“Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis 4 hijos, y Luciana no será la excepción. Hemos cenado una vez, que fue el día que me la presentó Patricio, y estoy segura de que habrá muchas oportunidades más”, comentó en un inicio.

También, pidió respeto para Luciana y que paren los ataques. “No inventen cosas, pido respeto, pero sobre todo empatía para una mujer que, a su corta edad, viene siendo criticada de una forma que no es la correcta. Muchas gracias”.

También te puede interesar: “Que sepa que con hijos se puede trabajar”, Génesis le manda dardo a Dalia Durán

Nicola Porcella sobre Luciana: “se enamoró del que no debió enamorarse”

El modelo y exchico reality no fue ajeno al sentimiento de Luciana y dijo que es propio de su inexperiencia. Recordemos que la también locutora radial afirmó que se sentía deprimida tras ser nombrada en todos los medios y tildada de la ‘sin códigos’.

“La entiendo. Luciana es una niña. Creo que también le ha pasado lo que nos ha pasado a muchos: que le ha llegado la fama rápido y va a tener que aprender. Y uno aprende con las caídas, uno aprende con los golpes”, indicó.

“A mí lo que me molesta es que tomen el tema de la depresión como algo a la ligera. De repente Luciana, en lo niña, se enamora de alguien del que no debió enamorarse; después se enamora de otro del que no debió enamorarse. Puede pasar. Yo no soy quien para juzgarla. Pero si yo nunca salí a decir: ‘¡Ah! Me están atacando, me están atacando’. Porque sé en el medio que trabajo, y sé que cometí errores y, caballero, uno tiene que apechugar”, agregó.

Mira también: Magaly desmiente a Shirley Arica sobre robo y muestra imágenes que habría faltado a chambita