Agreden y discriminan a motociclista en grifo por pagar S/.5 con tarjeta | VIDEO

Lamentablemente los hechos de discriminación continúan en nuestro país. Esta vez, un joven motociclista identificado como Gianni De Lucía hizo una denuncia pública en redes sociales, asegurando que fue agredido y discriminado en un grifo de La Molina por pagar 5 soles con una tarjeta.

«Quise echar combustible a mi moto en el grifo Petroperú que está en la Av. La Molina con melgarejo al costado del grifo Primax, me negaron el combustible por querer pagar los 5 soles de combustible con tarjeta visa, ya que me exigían un consumo mayor de 10 soles, a lo que yo pido el libro de reclamación», contó el usuario en un post de facebook.

Luego de lo sucedido el joven de nacionalidad venezolana contó que no quisieron hacer caso a su reclamo y el trabajador del grifo lo amenazó con «prenderle fuego» sino pagaba en efectivo.

«Le dije que no me movería hasta que llegase el administrador de dicho grifo o que me dieran el libro de reclamaciones, a lo que el vigilante del grifo me amenaza directo a la cara con la manguera surtidora diciéndome que me fuera o me encendería fuego, luego llega el señor Fidel Mamani, dueño de dicho grifo quien comenzó a grabarme y luego a arremeter contra mi vehículo por mi negación a abandonar el lugar», aseguró.

El denunciante indica que el supuesto dueño del grifo tiene antecedentes con el mismo hecho. «Llevo 2 años en el Perú y no he tenido problemas con nadie, todo empezó por querer el libro de reclamaciones por no permitirme surtir 5 soles con visa ya que no contaba con efectivo en ese momento», finaliza el post en Facebook.

