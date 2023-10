Agresora de Andrés Wiese salió de su casa a dar la cara ¿Qué hicieron los manifestantes?

¡Dio la cara! La criticada vecina de Miraflores decidió encarar a los manifestantes que se encontraban en las afueras de su hogar. De igual forma, sostuvo una conversación con una de las participantes del plantón, Dayana Valenzuela, exaspirante al Miss Perú. Ante ello, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y muchos usuarios dejaron sus comentarios al respecto luego de tanta polémica. ¿Qué fue lo que pasó? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Agresora de Andrés Wiese encarada por Dayana

Luego de tanta espera de muchos internautas en redes sociales, la agresora de Andrés Wiese, identificada como María Fernanda Risco, salió de su casa a encarar a los manifestantes. Ella se dirigió a Dayana Valenzuela, exaspirante al Miss Perú, quien reclamaba a la vecina de Miraflores por la agresión contra la mascota del actor Andrés Wiese. Por otro lado, muchos internautas esperaban que esto se convierta en un altercado aún mayor, pues la exmodelo le cuestionó a la mujer por mostrarse agresiva e incluso le mencionó que sus vecinos opinaban lo mismo.

Por su parte, María Fernanda se mostró más calmada, sin embargo sorprendió al reconocer que sí había protagonizado peleas con sus vecinos. «Todos tus vecinos se han quejado diciendo que los has golpeado», dijo la exmodelo a lo que la la vecina respondió: «Le he pegado a todos, a todos les he dado, sí», contó.

El hermano de María Fernanda salió a hablar del tema

Tras la polémica por la agresión que sufrió Andrés Wiese por parte de una vecina cuando el actor se encontraba paseando a su mascota, el hermano de la agresora salió ante cámaras para brindar su descargo. Él dio unas declaraciones para el programa «Mande quien mande» en donde se mostró incómodo con la situación. Además aseguró que su hermana, identificada como María Fernanda de 55 años, ya se ha disculpado por sus acciones. Por otro lado, sostuvo que diferentes personas se han acercado a perturbar su tranquilidad.

Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios señalaron que la actitud del hermano es similar al de María Fernanda. Incluso, indicaron que todo acto tiene consecuencias. «Lo que pasa es que están viniendo personas de diferentes sitios a insultarla (a su hermana). Incluso, a mi me están diciendo cobarde un señor que ni conozco», mencionó en un inicio el hermano de María Fernando.

«Al reportero le dijo que se disculpaba. Tampoco se va a poner de rodillas ante tantas personas», refiriéndose a si su hermana ya ha dado las disculpas del paso por su agresión.