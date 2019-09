Agua y comida se acaban por el paso del huracán Dorian 

Miami. El estado de Florida se mantiene en vilo por los posibles daños que puede ocasionar el paso del huracán Dorian que, por el momento, solo bordea la costa atlántica estadounidense pero ya ha generado la evacuación obligatoria de 1 millón de personas en al menos cuatro estados.

Dorian se mueve a un ritmo de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se teme que pueda tocar tierra en algún punto de Florida en el transcurso del día, donde viven unos cien mil peruanos.

Una de ellas, Giuliana Castro llegó a Florida en el 2002 y reside en el área de Fort Lauderdale, condado de Broward, y su casa queda a 15 minutos de la playa.

“Tuve que hacer cola por una hora y 15 para echarle gasolina a mi auto. En los mercados no había más comida no perecible. Inclusive hicimos pedidos de comida por Amazon, pero no llegarán hasta el viernes. Cuando hay cosas de este tipo todo el mundo entra en pánico”, explica Castro poco después de haber instalado el ‘roof shutters’ [cobertores de metal que impiden que los techos de las casas salgan volando] en su hogar.

La peruana recuerda también que tras haber vivido el huracán Vilma en el 2005, quedaron sin electricidad por cuatro semanas y recomienda tener al menos unos cuantos objetos que funcionen a gas, por si el escenario se repite.

“También hay que tratar de tener unos 7 días de agua para cada persona. Si el agua se va hay que juntar agua. Tener algo de gas, porque la mayoría de cosas son eléctricas”, recomienda.

En Coral Springs, reside el doctor tacneño Carlos Rivera. Él llegó a esa zona en el 2013 y hace dos años experimentó los estragos causados por el huracán Irma, pese a que este golpeó directamente en la costa opuesta de Florida. “Pero era monstruosamente gigante. Cubría casi toda Florida”, explica.

Perdió fuerza en últimas horas

Miami.- Tras sembrar la destrucción y el pánico en las islas Bahamas, el huracán Dorian ayer comenzó a ceder, al punto de que se ha debilitado a categoría 2, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE. UU. (NHC), luego de alcanzar su punto máximo de 4 el lunes.

Dorian, según el primer ministro Hubert Minnis, es la tormenta más devastadora en toda su historia. El ciclón alcanzó los 290 kilómetros por hora, niveles de los más altos registrados en la historia de archipiélago, que ha quedado inundado en 60% según imágenes satelitales.

El CNH informó que el paso del fenómeno fue “catastrófico” y el Servicio Nacional de Meteorología lo calificó como el segundo ciclón más poderoso registrado en la cuenca del Atlántico.

EL DATO

El consulado peruano ha anunciado que no abrirá sus puertas por el paso del huracán Dorian, pero ante cualquier emergencia, puede llamar al 305-815-2143.