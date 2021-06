“Ahí está su verdadera cara”: Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel

Compartir Facebook

Sin piedad. El popular conductor de espectáculos Rodrigo González arremetió duramente contra Gisela Valcárcel luego de resistirse a declarar para Willax TV.

Resulta que la conductora de ‘El Artista del Año’ fue abordada por periodistas de Willax TV para consultarle sobre el nuevo romance que estaría naciendo entre su hija Ethel Pozo y Julián Alexander. Sin embargo, ella prefirió evadir las preguntas.

“Al igual que tu mamá con tus decisiones. Si te educó bien y si no te educó bien, también. Si te ama, como todas las mamás, van a estar felices, si quieres hablar de espectáculos, me avisas primero… Pero igual, no te conozco (…) igual estás armando tu nota”, expresó.

En esa línea, el popular ‘Peluchín’ respondió fuertemente tras la conductora de la exvedette Gisela Valcárcel tildándola de ‘hipócrita’.

“La hipocresía en todo su esplendor. Si ella ha respondido lo de Ethel, ahí ves la rabia que nos tiene. En su show sí tiene toda la imagen que vende de tranquila, nos tuvo enfrente y le dio pánico satánico (…) Ahora eres politóloga, ¿Por quién quieres que te preguntemos? Ahí está esa es la verdadera cara de la Gisela”, manifestó.

Monique Pardo jala orejas a ‘Apoteósico’ por rajar de Gisela: “Es un traidor”

Luego de enterarse que su amigo Aldo Díaz, el popular ‘apoteósico’, fue despedido de ‘El artista del año’, Monique Pardo le dio la razón a Gisela Valcárcel y calificó de “traidor” al animador pues “no debió hablar mal” de la rubia.

Monique lamentó que Díaz se quede su trabajo, sin embargo contó que en más de una oportunidad le aconsejó evitar dimes y diretes. “Mil veces le aconsejé, él estaba bien dolido porque no lo llamaron en un primer momento y prefirieron a Orderique”, comentó Monique. “No puedo negar que es un gran profesional, pongan a quien pongan nadie va a igual a ‘apoteósico’, pero es un traidor.

Hasta conmigo se portó mal, una vez borracho dijo en una reunión que yo era su mujer y el Cuto Guadalupe, que conoce a mi esposo, casi lo voltea de cabeza por irrespetuoso”, recordó Pardo.

“Sé que para Aldo, Gisela es su reina y seguro lo agarraron en un momento de cólera, a veces a él se le escapa cada brutalidad pero adora a Gisela. Debería ir a buscarla y pedirle perdón de rodillas, espero que ella se calme y lo vuelva a llamar porque él es un gran profesional más allá de que es terco como una mula”, indicó Monique.

