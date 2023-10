«Ahora hace dieta» Julián Zucchi y su peculiar comentario hacia su Yiddá Eslava tras finalizar su relación

A través de sus redes sociales, el actor Julián Zucchi publicó un estado en donde aparece con su expareja Yiddá Eslava. Ante ello, lanzó un peculiar comentario hacia la también actriz. Recordemos que ambos acabaron su relación hace pocos días ante la sorpresa de muchos internautas, pues ellos eran considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, se lucen como unos buenos amigos en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Ahora son los mejores amigos! Julián Zucchi revela conversaciones con Yiddá y presume la buena relación que llevan tras separación

¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Yiddá Eslava?

El actor Julián Zucchi publicó un estado en su cuenta de Instagram en donde lanzó un curioso comentario sobre su expareja Yiddá Eslava. Cabe resaltar que ambos mantenían una relación hace pocos días, pues dieron por finalizado su romance y lo anunciaron públicamente. Ante ello, muchos usuarios han reaccionado al respecto. Sin embargo, ambos actores se mantienen firmes en su relación. Incluso, llevan una muy buena relación amical y no dudan en compartirlo con sus seguidores.

Debido a esto, la relación de amigos que ambos mantienen es evidente, pues Julián Zucchi no desaprovecha las oportunidades que tiene para bromear con su expareja Yiddá Eslava. En esta ocasión, el actor notó que hay cambio en Eslava, pues ha bajado de peso y menciona que es típico de las ‘divorciadas’ en tono de broma. «Bajo a desayunar a lo de mi vecina (Yiddá Eslava) ¿Y cómo puede ser que seas el cliché de las divorciadas? Porque ahora bajaste cinco kilos. Nos separamos, bajaste de peso. No voy a decir que otras cosas te hiciste o te vas a hacer», contó el actor. «Me voy a operar, me voy a operar porque tengo una diástasis», contestó la actriz.

También te puede interesar leer: «Jamás jugaríamos con algo así» Yiddá Eslava y Julián Zucchi responden a usuarios que no creen en el fin de su relación

El fin de su relación

A través de sus redes sociales, una de las parejas más queridas del medio, anunció el fin de su relación. Sin embargo, muchos internautas no dudaron en dejar su opinión al respecto. Incluso, alguno no creen en que realmente hayan terminado y que lo usarían para promocionar sus diferentes proyectos. Ante ello, Julián Zucchi y Yiddá Eslava aclararon este tema y se pronunciaron al respecto.

«No lucharon por su familia», fue uno de los comentarios de los usuarios. «¡Es justamente lo que estamos haciendo! La paz mental y la armonía son el éxito (para nosotros) de una familia o por lo menos lo que queremos para la nuestra. Y eso es indistinto si seguimos o no como pareja», respondió Yiddá Eslava. «Jamás jugaríamos con algo así y menos si nombramos a nuestros hijos. La mayoría de mensajes son hermosos la verdad, pero otros develan la falta de empatía y amor propio típico de una sociedad intoxicada. Vayan más allá, piensen bien antes de escribir y quizás si analizan el mensaje del video, les puede ayudar para futuras decisiones que los harán más felices», escribió la actriz.