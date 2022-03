“Ahora me gusta el chocolate blanco”, ¿Yahaira manda indirecta a Jefferson?

Compartir Facebook

Desde que salió a la luz los rumores de que Jefferson estaría en una relación sentimental con la ex cuñada de Yahaira y quien la demando por una fuerte suma de dinero, la salsera no se habría quedado callada.

A pesar de que la cantante no quiso tocar el tema sobre su ex pues hace tiempo que terminó su relación, Yahaira no pudo evitar mandar ciertas indirectas en su concierto.

Al parecer la ‘Reina del toto’ no tomo para nada bien la noticia del presunto romance entre Olenka Mejía y Jefferson, es así que los comentarios no se hicieron esperar.

Durante su presentación, dijo unas palabras que muchos han tomado como una indirecta para la “Foquita”. Es que la cantante dio a entender que ya olvidó al futbolista de Alianza Lima y que ahora le gusta otra persona.

«Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora me gusta chocolate blanco (…) Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, dijo la salsera.

Jefferson Farfán dejó emotivo saludo para su mamá: “Eres ejemplo de amor puro”

La ‘Foquita’ utilizó sus redes sociales para saludar a su madre por el Día Internacional de la Mujer, con un emotivo mensaje.

Jefferson Farfán se ha mostrado más que orgulloso de su madre en múltiples ocasiones y así lo comparte en redes sociales. La ‘Foquita’ decidió está vez utilizar sus historias de Instagram para escribirle un sentido mensaje a su madre.

El futbolista compartió una imagen en la que está su madre disfrutando de las festividades de fin de año muy sonriente. Para acompañar la imagen, le puso un mensaje en el que detallaba con mucho cariño todos los aspectos positivos de su mamá.

“(Feliz día) Para el amor de mi vida que es el ejemplo de lo que realmente significa la palabra “mujer” para mí”, inició escribiendo.

Asimismo expresó que ella es su máximo ejemplo para muchos temas personales y reveló que ha aprendido mucho de su mamá. “Ejemplo de amor puro, de lucha, perseverancia y solidaridad. Feliz día de la mujer Charo. Te amo mamá”, finalizó.