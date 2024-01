“Ahora nos hemos vuelto a juntar”: Daniela Sarfati confirma que retomó su relación con Óscar López Arias

Daniela Sarfati anunció oficialmente la reconciliación con su exesposo, Óscar López Arias, tras haber declarado su separación en abril de 2023. A pesar de haber estado casados previamente, la pareja optó por el divorcio. La actriz compartió que han decidido brindarse una nueva oportunidad, reconociendo que ahora son diferentes versiones de sí mismos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Daniela Sarfati confirma que retomó su relación

En una conversación con el canal «Soy Jackie Ford», Daniela admitió que su vínculo con Óscar López Arias ha experimentado altibajos, considerándolo como un proceso de aprendizaje. Recordemos que ambos dieron por terminada su relación en abril del 2023. No obstante, recientes historias en donde se les ve a ambos juntos dejaron entrever una reconciliación. Ahora, la propia actriz se pronunció al respecto confirmando las sospechas.

“Nos podemos encontrar en versiones distintas muchas veces, pero creo que si tú encuentras un propósito, te alineas y trabajas en ti… porque todos somos imperfectos, tenemos heridas de infancia y cosas que sanar… Pero si tú te propones a hacerlo, a transitar la vida con alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Así yo lo tomo porque me casé, me divorcié, me volví a juntar y separé, ahora me he vuelto a juntar. Nos hemos encontrado desde otra versión, eso es lo importante”, sostuvo.

No descuidaron a su hijo

Otro aspecto importante para resaltar es que a pesar de haberse separado, la actriz resaltó que no han descuidado a sus hijos. Por tal motivo, sin importar sus idas y venidas en su relación amorosa, ambos siempre priorizaban lo mejor para su hijo.

“Siempre lo hemos mantenido así, siempre hemos sido papás. Más allá de nuestra historia, hemos estado presentes y hemos podido salir juntos, acompañando siempre a Facundo. Que hemos tenido nuestros errores, sí los hemos tenido porque nadie tiene un manual de padres, aprendimos en el camino. Admiro mucho eso, el tomar este rol y no soltarlo”, mencionó.

De esta forma, la actriz Daniela Sarfati confirmó los rumores sobre la reconciliación con el actor Óscar López Arias. Recordemos que luego de haber sido vistos compartiendo momentos juntos en redes sociales, se generó bastante especulación al respecto. Ahora ambos se lucen más felices que nunca en familia.