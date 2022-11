Compartir Facebook

Para no creerlo, Dalia Duran y John Kelvin lucieron juntos en una fotografía con una leve sonrisa, lo que indignó a Magaly Medina después de todo lo que pasó la cubana.

Ambos personajes firmaron una conciliación por el bien de sus hijos e hicieron borrón y cuenta nueva lo que dejó a propios y extraños sorprendidos por tomarse a la ligera todo lo que vivieron hace un año.

«Ella al costadito sentada, levantando una copa. Por qué levantarías una copa de vino. Hoy es un día triste para ti, para todas las mujeres. Hoy en tu lugar estaría deprimida», dijo la conductora.

Además, la popular ‘Urraca’ afirmó que ya no apoyará a la cubana pues pensó que aún lucharía por meter a John tras las rejas por el daño físico y psicológico que le causó.

«No sé por qué se sienta al costado de su abusador, del hombre que la golpeó, bien juntitos, es como una cachetada a las mujeres», añadió en su programa ‘Magaly TV la firme’.

Asimismo, la periodista recalcó que prefiere preocuparse en ella y no en los demás pues solo intentaba ayudar a la cubana pero al final la misma Dalia se amistó con su agresor.

“Ella tiene que tener terapia, no la tiene, y yo no me voy a estar preocupando por otras personas, porque finalmente me preocupo por mí, pero creo que ella no representa a muchas mujeres que sí quieren salir de una situación tóxica”, finalizó.

Abogada da un paso al costado

La abogada de Dalia, Claudia Zumaeta dejó el caso de la cubana tras su reencuentro con el cantante y afirmó que la rubia dice una cosa y hace otra por lo que no representaría a las mujeres que han sido maltratadas y desean salir de una relación tóxica.

«No podemos ser incongruentes con nuestras palabras esto es una burla», dijo la abogada.