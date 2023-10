“Ahora quiere volver”: Fiorella Retiz manda mensaje en redes sociales ¿para Aldo Miyashiro?

¡Chapa esa flor, “Chino”! Fiorella Retiz es una “nueva” figura del espectáculo nacional. Tras su ampay con Aldo Miyashiro hace más de un año, la reportera desapareció de “Chollywood”, pero regresó con fuerza hace unos meses en “La Casa de Magaly”. En el relity contó pormenores de su ampay con el conductor de televisión e hizo una catarsis, sin embargo, el tema seguiría dando que hablar. Recientemente, en redes sociales, publicó un video alusivo a Halloween y usuarios especulan que sería una indirecta para el “Chino”.

Fiorella Retiz y una polémica canción

Las redes sociales últimamente están al rojo vivo con los personajes de “Chollywood”. Esta vez fue Fiorella Retiz quien dio que hablar al publicar un misterioso mensaje en redes sociales, que rápidamente se interpretó como una indirecta para Aldo Miyashiro.

“Todavía no es Halloween y ya andan reviviendo los muertos”, se lee en el video subido en su cuenta de Tiktok personal. Esto causó sorpresa, pero el asombro fue mayor cuando se escucha la canción de fondo en el video y al parecer, sería una indirecta bien directa.

“De Meta te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré y de mi Instagram te borré y de mi vida te borré. Y ahora quieres volver, ¿no? Tú lo que quieres es jod**”, se escucha en la canción.

Rápidamente, esto llamó la atención de los usuarios en redes, quienes no dudaron en darle algunos consejos a Fiorella Retiz. Muchos tomaron como una indirecta para Aldo Miyashiro la letra de la canción, por lo que los comentarios para la exintegrante de «La Casa de Magaly» no se hicieron esperar.

“No caigas mana”, “sea lo que sea, no revivas a nadie por favor”, “eres mucho para tan poca cosa”, “solo te faltó etiquetar a Aldo Miyashiro”, “el que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen”, se lee en los comentarios.

Confesiones en redes

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Fiorella Retiz decidió crear un canal de difusión. En el se conecta un poco más con sus seguidores y les va contando su día a día, así como diversas actividades que va realizando.

Sin embargo, en sus últimos mensajes, Fiorella Retiz causó gran sorpresa por sus confesiones. “Este es el momento en el que digo “necesito un hombre en mi vida””, señaló la exreportera deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@fiorellaretiz)

Este mensaje causó la sorpresa de muchos de sus seguidores, sin embargo, el contexto de lo dicho por Fiorella Retiz sería otro. Según contó la exintegrante de “La Casa de Magaly”, durante la tarde de ayer decidió recorrer las calles de Lima a bordo de su denominada “jeepeta”, pero esta se quedó sin batería.

“Estoy a punto de quedarme varada porque se acaba la batería de mi moto y estoy al otro lado del mundo. Me di 20 vueltas para no pasar por la Javier Prado porque soy cobarde y sentía que los carros me iban a aplastar”, señaló Fiorella Retiz.

Luego señaló que necesitaba un hombre, pero para “que venga con un camión y me regrese a mi casa”, desatando las risas de todos sus seguidores.