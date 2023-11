«Ahora quieren que vuelva a EEG» Usuarios recuerdan quienes subestimaron a Nicola Porcella cuando viajó a México

Nicola Porcella sin lugar a duda se ha ganando el cariño de mucho público tanto peruano como internacional. Sin embargo, en un inicio no tuvo el mismo apoyo y respaldo que ahora. Ante ello, muchos usuarios recordaron cuando los conductores de Esto es Guerra ningunearon la decisión del capitán histórico de viajar a México a buscar nuevas oportunidades. En especial, Johanna San Miguel, quien siempre tuvo comentarios de acuerdo a lo que le convenía en cada situación, según señalaron los internautas. Incluso, la tildaron de «hipócrita» al opinar al respecto luego de subestimaron a Nicola Porcella cuando era parte de EEG. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Internautas recuerdan cuando los conductores de EEG subestimaron a Nicola Porcella

A través de la plataforma TikTok, muchos internautas cuestionaron a los conductores de EEG, en especial a Johanna San Miguel, pues subestimaron a Nicola Porcella. El contexto fue cuando el capitán histórico tomó la decisión de viajar a México para buscar nuevas oportunidades. No obstante, él no recibió el apoyo ni el respaldo necesario por algunos compañeros de trabajo como lo son los conductores del reality de competencia.

En tal sentido, los conductores de EEG tuvieron sarcásticos comentarios contra Nicola Porcella cuando él había tomado la decisión de viajar a México. «Esto es Guerra México it’s over. Ya no estás, se acabó Nicola Porcella. ¿Qué vas a hacer allá? Se va a ir a Esto es Guerra Puerto Rico, luego a Colombia y luego vendrá acá», comentaron Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel en una oportunidad sobre Nicola Porcella. Sin embargo, los internautas resaltaron que Rafael Cardozo fue su amigo incondicional y quien le dio todo su apoyo desde un principio.

El apoyo de Rafael Cardozo

Uno de los puntos que resaltaron muchos internautas en redes sociales fue el apoyo incondicional de Rafael Cardozo, quien es un gran amigo de Nicola Porcella. A pesar de las burlas o comentarios sarcásticos de otros compañeros de trabajo, el brasileño siempre se mantuvo firme como amigo cercano del capitán histórico. Incluso, luego de que Porcella haya triunfado en el extranjero, Cardozo reconoció este logro ante cámaras.

Oportunamente, Johanna San Miguel también «metió su cuchara» y dio un comentario totalmente distinto al que brindó en un inicio años atrás. «Totalmente de acuerdo y siempre lo he dicho. Espero que algún día Nicola regrese, pero no depende de mi, no depende de nosotros. Es una persona a la que le tengo mucho cariño y se ha internacionalizado. Lo felicitamos», sostuvo la polémica conductora. Sin embargo, se llevó las críticas de los usuarios en redes, quienes la tildaron de oportunista e hipócrita, teniendo en cuenta la opinión que tuvo en un principio sobre el capitán histórico.