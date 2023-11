¿Ahora será influencer? Rosa Fuentes sorprende promocionando marca de fajas en redes sociales

¡Facturando! Rosa Fuentes ha sorprendido a muchos usuarios en redes sociales, pues lejos de continuar con el tema de Paolo Hurtado, ahora se luce promocionando fajas. En un reciente video se puede apreciar a la madre de los hijos de ‘Caballito’ Hurtado luciendo una faja postparto para una marca. Ante ello, muchos internautas en redes le han mostrado su apoyo al «sacar provecho» de la situación por la que está pasando. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Te llamé 10 mil veces”: Jossmery Toledo buscó a Paolo Hurtado un día antes que Rosa Fuentes diera a luz

Rosa Fuentes promocionando marca de fajas

Luego de la polémica por el amorío entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, Rosa Fuentes ha decidido tomar un rumbo diferente. La expareja del futbolista sorprendió a muchos usuarios en redes sociales al reaparecer promocionando una marca de fajas. Incluso, algunos señalaron que ahora sería influencer, pues podría trabajar en colaboración con diferentes marcas.

Rosa Fuentes ¿se lanza al mundo de las influencers? No lo sabemos pero hoy publica lo que parece ser su primer post colaborativo con una marca. Que se agarren las mamitas loncheritas que podemos ver nacer a una nueva creadora de contenidos 👇🏼 pic.twitter.com/eK46gGCQV1 — Ric La Torre (@RicLaTorre) November 3, 2023

En las imágenes se puede apreciar a Rosa Fuentes contando las cualidades del producto ya animando al público a adquirirlas. «Hola, soy Rosa. Les quiero contar mi experiencia, acabo de dar a luz hace 10 días y como mamá y mujer necesito estar al 100% para mi familia que es mi prioridad. Es por eso que después de dar a luz por cesárea estoy usando la faja postparto de Bella, la cual me brinda un gran alivio y contención en mi día a día durante el postparto. Totalmente recomendado», se le puede escuchar decir a Rosa Fuentes.

También te puede interesar leer: “Te llamé 10 mil veces”: Jossmery Toledo buscó a Paolo Hurtado un día antes que Rosa Fuentes diera a luz

Las insistentes llamadas de Jossmery Toledo a Paolo Hurtado

La conductora Magaly Medina mostró más chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en donde la modelo le exigía al jugador para volver a encontrarse. Incluso, le habría llamado varias veces buscando comunicarse con él, según lo que mostró la popular ‘Urraca’ en su programa. Todo ello durante días antes del parto de Rosa Fuentes.

«¿Por qué no contestas? Te estoy llamando diez mil veces. Te crees pendejo (…) Entonces dile a la mamá de tus hijos que me vas a ver ¿o se lo digo yo?», se puede apreciar en los chats revelados por Magaly Medina. Incluso, en otro de los chats se puede evidenciar la molestia de la modelo. «Ya me candé de que me agarres de huevona, me mientas, te hagas el huevón, desde el sábado estás raro, cach… con otra, anda con la otra», se puede leer en el chat.