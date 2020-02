Yahaira Plasencia dice “Ahora soy una mujer más fuerte”

En menos de 24 horas, el videoclip de su nuevo tema ‘Cobarde’ logró un millón de reproducciones, ha sido tendencia en tres países y con ello quedó demostrado que el productor internacional Sergio George no se equivocó cuando puso sus ojos en el talento de la ‘rosadita’ del Rimac. Yahaira Plasencia calló la boca a sus detractores pero, en especial, a sus odiadores que han hecho de sus comentarios contra ella su principal deporte y trabajo en los programas de farándula sobre todo tras su evidente reconciliación con el popular jugador de fútbol Jefferson Farfán. En entrevista con DIARIO KARIBEÑA, a propósito de su nuevo lanzamiento musical, la cantante salsera sabe que esto no va a parar pero esta vez no la agarren débil ni desprevenida.

-Yahaira se ha logrado buena química con Sergio George, ¿Cómo es esta relación?

Le tengo mucho respeto, para mí es un honor trabajar con él. Cada vez aprendo más de él y su manera de ver las cosas, que a veces es muy diferente a la mía. Creo que trabajar con él es un aprendizaje cada día y eso lo vamos a ver con el nuevo tema ‘Cobarde’. Sergio es un capo en lo que hace y estamos creciendo a pasos agigantados.

– Para muchos periodistas eres una artista talentosa, pero consideramos que algo que te juega en contra es tu carácter ¿Luego de trabajar con Sergio George, hay otra Yahaira?

La Yahaira de ahora es la misma de siempre, mi carácter siempre va a estar ahí porque tengo un carácter fuerte y todo el Perú lo conoce. Yo no soy una persona hipócrita ni tengo dos caretas. Si algo me parece mal, me incomoda o disgusta, lo vas a notar en mis expresiones. Algunos lo pueden tomar como malcriadez o soberbia o que me creo una diva, pero así soy yo; pero ya estoy entendiendo que soy artista y debo aprender a controlarme y manejarlo. Pero mi carácter está ahí.

-¿Hay un antes y un después de Yahaira con Sergio George?

Y: Por supuesto, un cambio gigante.

S: También, para mí. Yo nunca he hecho algo así tampoco, una artista femenina que hace sus coreografías y canta es para mí algo novedoso. No puedo tomar todo el crédito de las cosas, hay un antes y un después también en mi carrera con Yahaira.

-¿Yahaira te vas Estados Unidos, dejas el Perú?

Estamos viendo todavía eso. Aún no tenemos una decisión fija, ya veremos pronto qué pasa con ese tema y si tengo que irme para crecer pues lo haré pues es mi sueño y deseo cumplirlo.

– ¿Te has sentido discriminada ante tanto ataque en algunas ocasiones?

Si bien Sergio me ha explicado que es parte de vender. Yo pienso que muy aparte de que alguien quiera hacer rating o vender eso no se debe ser pretexto para llegar al punto de denigrar a la mujer. Todos somo seres humanos y cometemos errores, hasta el día de hoy hay programas que siguen dándome con palo y sacando temas del pasado que no tienen nada que ver, pero eso me ha hecho mucho más fuerte. No soy la Yahaira de hace tres años, ahora soy una mujer más fuerte, decidida y que puede afrontar muchas cosas que antes no podía.

– Don Sergio George, usted ha trabajado con artistas internacionales, ¿qué consejos le ha dado a Yahaira?

S: Una vez en un show de Univisión me pidieron un consejo para las chicas que estaban compitiendo, y yo dije: “Aguantar candela”. Puedes bailar bien o cantar bien, pero tienes que aguantar la candela, en otras palabras las críticas, las humillaciones. Debes mantenerte firme, seguir produciendo y mantener la sonrisa porque el público esta pagando por ver. Aguantar la presión es lo más difícil ¿puedes hacer eso? Entonces mereces estar acá, sino no.

-¿Yahaira, puedes aguantar la candela?

¡Imagínate! Desde hace tres años estoy aguantando no una candela sino un incendio que nadie puede apagar. Pero es parte de, como dice Sergio ellos pueden seguir hablando, pero yo debo seguir trabajando en producir mi música.

– ¿Yahaira, estás en tu mejor momento?

Sí, estoy feliz. Estoy en una etapa bonita de mi vida, el estreno de mi tema es algo que he estado esperando y que ya se dio por fin. Vamos a seguir trabajando para llegar a los objetivos que queremos con Sergio.

– ¿Te molesta que te sigan preguntando sobre tu amistad con Jefferson Farfán?

No, yo sé que siempre van a preguntar y yo siempre voy a responder que todo está muy bien. Nadie me puede obligar a decir cosas de mi vida privada que no quiero decir, por ahora estoy tranquila puedo sobrellevar ese tema y hablarlo tranquilamente.

¡ATACA SERGIO!

Ha trabajado con Thalia, Luis Enrique, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, La India, Frankie Negrón, Johnny Rivera, Jennifer López, entre otras figuras internacionales. Pianista, arreglista, productor, compositor, director Musical, ese es parte del curriculum de Sergio George, que puso los puntos sobre Yahaira Plasencia.

-Don Sergio, ‘¿Qué nos trae ahora ‘Cobarde’?

Una artista en desarrollo, que está creciendo y cantando mejor que nunca. ‘Cobarde’ es un tema orientado a un público salsero más adulto, hicimos esto porque me aburrí de ‘Y le dije no’ (risas)… yo quería otra cosa, porque el artista el artista puede hacer lo que sea.

– ¿Usted cree que el talento de Yahaira puede sorprender?

Yo creo que mi trabajo es sacar ese potencial que ella no sabe que tiene, parte del proceso es no saber qué es lo que ella tiene o no tiene. Honestamente, estoy realmente sorprendido como ha cantado este nuevo tema.

-Usted dijo que más importante que el talento es que venda…

Y siempre ha sido así, no es nada nuevo. El mundo musical siempre ha sido un negocio.

– ¿Es difícil trabajar con Yahaira? El reciente ganador del Grammy Latino, Tony Succar, quien dijo ser su amigo, señaló que la consideraba una modelo…

Mi único amigo es el bolsillo mio, ese es mi amigo.

-¿Le molesto lo que dijo Tony Succar?

Tony es un muchacho joven y la prensa aquí te quiere atrapar. Creo que si le preguntas ahora te podría decir: “Sí, me equivoqué. Tal vez lo dije off the record y lo utilizaron como oficial”. Él es joven, está empezando y no conoce este medio de combinar música con la prensa. Yo lo vi así, no como un ataque sino como algo de inexperiencia. Es buen muchacho y de pronto no conocía en que se estaba metiendo, ahora ya sabe (risas).