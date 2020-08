Aída celebró despedida de soltera junto a Xoana y Paula Manzanal

Compartir Facebook

Tras anunciar que se casa este sábado con el piloto Adolfo Carrasco, ayer la modelo Aída Martínez fue sorprendida por sus amigas con una despedida de solteras. En las imágenes se puede ver a las pinkys de la arequipeña, entre ellas Xoana González y Paula Manzanal.

La cajacha y sus amigas realizaron la celebración en un conocido restaurante en la Costa Verde. En las imágenes se puede apreciar a Aída muy feliz y bebiendo varios tragos. Además, lució un velo blanco.

SE DISCULPÓ CON AMIGAS

Asimismo, la ex chica reality contó que debido a la pandemia solo pudo invitar a 8 amigas a su celebración y pidió perdón a las pinkys que no pudo invitar.

“Es evidente la situación que está pasando ahorita y estoy haciendo este videito para informarle a mis amigas cercanas que lamentablemente por el tema de la coyuntura no hemos podido hacer una reunión de más de ocho chicas, es lo máximo permitido en un local abierto”, indicó la modelo.

“Para mí ha sido una sorpresa el evento que hemos tenido el día de hoy. Bueno, no ha sido un evento, solo una reunión. Me da muchísima pena que no puedan estar todas presentes porque son las reglas del Gobierno”, agregó.

‘JURA’ NO ES INCONSCIENTE POR HACER REUNIÓN

La arequipeña también aclaró que la reunión con sus amigas se realizó respetando todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, en las imágenes se le ve sin mascarilla, al igual que a sus amigas.

“Si fuera más h… de p… con el tema hubiera hecho una reunión privada con cuarenta personas, con el riesgo de contagiarnos entre todos y eso sí sería inconsciente. Si lo hacemos público es porque estamos siguiendo las reglas y haciendo las cosas bien”, aseveró.

Cabe mencionar, que la modelo se comprometió con su pareja el año pasado y este sábado contraerán nupcias. La boda será a la una de la tarde en el departamento de la arequipeña y los rumores sobre su embarazo aumentan.

