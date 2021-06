Aída defiende a su pequeña: “una mancha de nacimiento no la hace más o menos linda”

Compartir Facebook

La ‘characata’ se encuentra indignada al ver comentarios negativos sobre la mancha de nacimiento que tiene su bebé cerca a sus ojitos.

Incomoda. Aída Martínez pidió a todos los usuarios a través de su cuenta de Instagram, que dejen hacer comentarios sobre el físico de su pequeña.

“He contado muchas veces que Arielita nació con una mancha roja en ambos párpados… Es una mancha de nacimiento que no la hace más o menos linda”

Además reveló que varios usuarios le hacen preguntas y le envían mensajes ofensivos reiteradas veces sobre las manchas en los ojitos de la bebé.

“Sería genial que dejen de preguntar de llenarme de mensajes con relación a sus manchitas. Es algo normal, no me hagan sentir que es algo normal o raro, sean empáticas con el post parto”

Por este motivo, la modelo pidió que paren de hacer comentarios sobre su hija:

“Simplemente no toquen el tema y listo. No me ayudan, me asustan”

Además mencionó que su reclamo no sirve de nado pues siguen habiendo usuarios que envían mensajes sobre el físico de la pequeña:

“Dije… no toquen el tema y listo.. pues mi inbox estalló otra vez”

