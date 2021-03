Aída denuncia que recibe comentarios denigrantes tras reportaje de Magaly

Compartir Facebook

La modelo arequipeña, Aída Martínez, denunció que viene recibiendo distintos mensajes y comentarios denigrantes en sus redes sociales, tras la emisión del reportaje de Magaly Medina, donde la acusan de vender productos falsos.

En un video, la influencer pidió a todas las personas que, si van a comentar sobre un tema, primero se informen e investiguen, ya que, si no lo hacen, no deberían dar una opinión negativa porque no es de su interés.

“Una persona, cuando entra a la red social de otra para comentar algo sobre un tema, primero tiene que informarse, empaparse del tema, indagar, investigar y si no lo quiere hacer es porque no es de su interés. Si no es de su interés el tema, entonces para qué tomarte esos segundos en comentar”, mencionó Aída.

Asimismo, la modelo arequipeña mencionó que no comprende a esas personas que, sin tener interés en un tema, se meten a opinar de manera denigrante, racista y machista contra ella.

“Te dejas guiar por lo poquito que has visto con dos o tres noticias y, sobre eso, te basas en hacer un comentario denigrante, malo, racista, machista. No entiendo, ¿por qué tomarte el tiempo de comentar si no sabes del tema?”, finalizó Aída Martínez.

