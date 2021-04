Aída evita burlarse del divorcio de Magaly: “A diferencia de ella, no me voy a mofar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Le manda vibras. La modelo arequipeña, Aída Martínez, prefirió no burlarse de la separación de Magaly Medina con su notario Alfredo Zambrano, ya que busca hacer la diferencia en comparación de la periodista.

A través de sus redes sociales, Aída precisó que, al despertar, se dio cuenta de lo ocurrido con la conductora de espectáculos, quien constantemente la venía criticando. Sin embargo, la modelo decidió no mofarse porque lo que atraviesa Magaly debe ser muy doloroso.

También te puede interesar: “Zorro Zupe” habría alertado a Magaly de supuesta infidelidad de su esposo

“Para los que no están enterados, la señora Magaly Medina en muchas ocasiones se ha burlado de mí esposo, de mi hija, del “baby shower” que dijo fue puro canje cuando su fiesta también. A diferencia de ella, yo no me voy a mofar, ni me voy a burlar de su separación y tampoco voy hacer fiesta de eso, porque me imagino que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando”, mencionó Aída Martínez.

Asimismo, resaltó que el karma pone todo en su lugar. No obstante, Aída precisó que no hará una fiesta del dolor ajeno porque ha cambiado su forma de ser y no quiere desear el mal a nadie.

“Sí creo en el karma, si creo que todo da vueltas, todo regresa, pero no voy hacer fiesta de lo que ella está viviendo en este momento. Yo en particular he cambiado, me he reinventado y si antes era burlona ahora no, no me voy a burlar de ella en lo absoluto”, finalizó la modelo.

También te puede interesar: Toño Centella defiende sus ‘privaditos’: “Gano alguito para el arroz con huevo”