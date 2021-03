Aída Martínez ‘asada’ con Reniec: «Te tratan mal, súper despectivos»

Compartir Facebook

Aída Martínez dio a luz el pasado 15 de marzo y pese a que ha pasado más de una semana todavía no ha podido inscribir a su bebé en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debido a las largas colas que hay.

“Como siempre, Reniec complicándonos la vida a los peruanos. Ahora el trámite de recién nacido es súper tedioso, hay una cola de 50 personas en el Reniec de Miraflores. Gracias a Dios yo estoy con mi esposo y él esta haciendo la cola y me va a avisar. Yo estoy tranquila en el carro, pero las mamitas que están allí, ¡pobrecitas!”, subrayó.

“En mi caso particular, mi hija nació en una casa de parto, es decir, en una casa, a ella no la registraron a la hora que nació como normalmente suelen ser registradas como hacen en una clínica o hospital”, agregó poco después, contando su caso especial.

SE CONTAGIÓ DE CORONAVIRUS EN EL ÚLTIMO MOMENTO DE SU EMBARAZO

Aída Martínez acaba de convertirse en madre y, según narra, es una alegría que no puede ocultar. Sin embargo, no todo fue felicidad en esos días, debido a que se contagió de coronavirus en la última etapa del mismo.

Por fortuna, sus síntomas fueron leves, por lo que no corrió peligro su vida o la de su bebé. Pese a que los médicos le recomendaron un parto por cesárea para evitar riesgo de contagio, Aída insistió con un parto natural.

“El domingo pasado empezaron mis contracciones… Hubo un momento en el que ya no podía soportar el dolor, a las 12 de la noche el dolor era demasiado fuerte y decidí ir a la casa de parto. Es literal una casa y está todo acomodado para que des a luz… Llegué las contracciones eran más fuertes, me quité la ropa y me metí a la bañera”, narró.

