Aída Martínez ‘chanca’ a la ‘Urraca’ y la tilda de “cachuda” y “arrastrada”: “Qué horrible vivir así”

¡Sin pelos en la lengua! La characata se pronunció a través de su red social y arremetió contra Magaly Medina e incluso le mentó la madre.

La arequipeña Aída Martínez respondió con todo a la conductora luego de que ella la llamara ‘chabacana’ por decir vulgaridades en frente de su hija, la modelo se pronunció en Instagram.

“Primero que nada me imagino que tengo que tener un léxico apropiado para poder responderle a la dama porque cada cosa que yo digo se ofende y le arden los oídos pero de que otra manera le respondes a esa con…”, expresó molesta.

“Ariela es una menor de edad, casi recién nacida, tiene 6 meses, no tienes porque meterla en absolutamente nada. Tú tienes un chongo conmigo, no metas a Ariela…. Si su crianza está mal o está bien, si yo puteo o digo lisuras delante de ella ese es mi problema… Yo la engendré, salió de esta chu… no de la tuya, entonces en eso no te debes meter”, acotó.

Además aseguró que la periodista es ‘amargada’ y ‘arrastrada’ dejando a entrever que su notario le habría sido infiel más de una vez.

“Considero que hay muchos factores por los que una mujer vive así, molesta, amargada y arrastrada, al acecho de los demás, primero creo que le falta un poco de edo. Claro, como su marido le para sacando la vuelta, es súper cachuda y ella lo sabe, por eso han terminado en varias oportunidades, pero lo perdona pues. Que horrible vivir así. siendo cachuda”, aseveró.

Pero eso no fue todo, también reveló que Magaly tendría una mala relación con su hijo Gianmarco Mendoza y que fue el motivo por el cual no asistió a su matrimonio.

“Que tu hijo no te quiera, no la pase contigo y todo ese núcleo familiar roto que has tenido te ha afectado tanto… Qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda, contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, concluyó.

