Aída Martínez acaba de convertirse en madre y, según narra, es una alegría que no puede ocultar. Sin embargo, no todo fue felicidad en esos días, debido a que se contagió de coronavirus en la última etapa del mismo.

Por fortuna, sus síntomas fueron leves, por lo que no corrió peligro su vida o la de su bebé. Pese a que los médicos le recomendaron un parto por cesárea para evitar riesgo de contagio, Aída insistió con un parto natural.

“El domingo pasado empezaron mis contracciones… Hubo un momento en el que ya no podía soportar el dolor, a las 12 de la noche el dolor era demasiado fuerte y decidí ir a la casa de parto. Es literal una casa y está todo acomodado para que des a luz… Llegué las contracciones eran más fuertes, me quité la ropa y me metí a la bañera”, narró.

DIO A LUZ BAJO EL AGUA

Hace unos meses el embarazo de Aída Martínez remeció las redes sociales, ahora la bella modelo nos enseñó cómo vivió el nacimiento de su bebé. La nueva mamita fue más allá y no tuvo un parto ‘tradicional’, es así que bajo el agua y dentro de un jacuzzi, recibió junto a su pareja a su esperado retoño.

“Yo tenía un anticonceptivo en el brazo, pero me lo saqué un año antes porque planeábamos ser papás”, dijo la arequipeña a través de un video donde confirmó su embarazo.

Es así que la travesía de Aída como mamita, comenzó, la modelo arequipeña no tuvo tapujos en ningún momento de su embarazo y se mostró tal cual. Por ello el nacimiento no iba a ser la excepción, es así que en una serie de historia nos hizo vivir la experiencia.

