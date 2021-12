Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de redes sociales, la modelo Aída Martínez compartió la noticia que pudo convencer a su esposo de ponerse botox porque “está todo arrugado”.

“Como fue realmente este tema del botox, yo le dije a mi amiga un día anterior que cuando Adolfo vaya, le dije ‘dile Adolgo que se haga botox porque está todo arrugado’. Lo que pasa es que el gesticula mucho porque maneja moto todo el tiempo y la verdad no se le ve nada bonito», contó en sus historias de Instagram.

«En lo personal también le dije amor hasta botox… y cuando llegamos al consultorio la doctora le dijo necesitas botox. Y ¿cómo es tu flaco? que no te hace caso a ti, pero sí le hacen caso a otras», agregó Aída Martínez.

También puedes ver: Influencer mexicana acusada de pornografía infantil sale de la cárcel

Magaly Medina estalla contra Aida Martínez: “Yo no me he ganado cosas con el sudor de mi poto”

Magaly Medina no se iba a quedar callada tras los fuertes comentarios de Aída acerca de la relación que tiene con su hijo. La ‘urraca’ emitió en su programa de anoche todas las palabras de Aída hacia ella y así le respondió.

“Ella dice que no podemos compararnos porque no somos prostitutas. Yo no soy prostituta, nunca lo he sido, el país entero lo sabe… De ti, no sabemos. También hay muchas historias que nosotros sabemos, no voy a recurrir al fango”, comentó.

También te puede interesar: “El poder del amor”: Shirley Arica deja tierno mensaje para su hija y se olvida de polémica

Para luego llegar a la conclusión de que es muy probable que la arequipeña tenga celos por todo lo que ha logrado la ‘urraca’ en el país. “Lo que noto yo Aída, es que hay una gran envidia, resentimiento. Parece que me ve en redes sociales, me sigue… Yo gasto mi plata como me da la gana. De repente su gran frustración es que ella no puede hacer eso (…) Yo me he ganado todo lo que tengo a base de esfuerzo, no con el sudor de mi poto”, dijo Magaly.

“Yo soy una mujer tranquila, feliz, que vive disfrutando el día a día. Ella me dice querida Maga, no me digas así, porque así solo me dice la gente que me quiere, no gentuza”, finalizó la ‘urraca’.

Mira también: Micheille Soifer se compara con Jennifer López por su impactante figura