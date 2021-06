Compartir Facebook

Un usuario comentó una fotografía de la modelo, Aída Martínez, con frase recontra machista y que decía que la modelo no sabía manejar bien.

La influencer, a diario, recibe comentarios de apoyo en todas sus fotografías. Sin embargo, no todo es bonito. El usuario de instagram Eduardo Stacio, le dejó un comentario que dejaba entrever que esta persona, tiene un pensamiento antiguo y machista.

“Aída Martínez te he visto en el circuito y eres malísima. Eres buena, pero solo para calatería”, dijo el usuario.

La modelo al recibir la notificación del comentario, rápidamente lo compartió en sus historias de la misma red social y le dejó una respuesta al comentario que hizo.

“Eduardo Stacio, espero que con esas mismas agallas, vayas este 3 de julio a la Chutana y me lo digas en la cara. A ver si te metes una vuelta en el circuito conmigo, si no vas, quedarás como un mariconazo. Te reto públicamente”, respondió.

La influencer arequipeña estaba visiblemente molesta y ofendida porque el comentario de este sujeto. Acompañando la fotografía del comentario colocó una frase en la que le decía a sus seguidores que le avisen al usuario que tiene una carrera pendiente con Aída.

“Gente, este loco dice que soy mala, veamos si se atreve a competir conmigo…Lo estoy retando públicamente, hagánselo saber. Yo le pago la inscripción”, escribió.

La reciente madre, siguió exponiendo al sujeto del comentario y colocó una fotografía de su perfil con la frase: “Paso 1 de maricón…poner su cuenta en privado. Igual tengo tu foto”, colocó la modelo.

La respuesta

Aída finalmente compartió una última fotografía que era de un chat de conversación con el Eduardo Stacio, el sujeto del comentario. Allí se podía ver que el tipo le había escrito porque no le había gustado la actitud de la modelo hacia él.

“Aída, no tienes porqué llegar al insulto. Si mi comentario no fue de tu agrado, bien puedes bloquearme. Ten cuidado con las fotos que subes. Dices que soy un maricón. Está bien. Te pido disculpas por mi comentario. No volverá a suceder”, colocó Eduardo.

La influencer tomó con humor esta ‘especie’ de disculpa y se burló también de que el sujeto no haya aceptado el reto que lanzó la modelo.

“Siguiente paso, no aceptar mi reto y pedirme disculpas. Jajajajajajajajajaja”, señaló Aída.

Luego no habló más del tema, pero al parecer se sintió cómoda por haber puesto en su lugar al tipo. Además logró que le pida disculpas por el comentario tan desatinado, de seguro eso le dio la tranquilidad suficiente, para cerrar el tema allí.

