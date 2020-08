Aída Martínez echa de copiona a Laura Spoya y exMiss Perú la ‘chotea’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego que la modelo Aída Martínez dijera en Instagram que un conocido personaje de ‘Chollywood’ ha copiado su secuencia de ‘Ta qué rico con Aída’, la arequipeña terminó revelando en el programa de Magaly Medina que su rival es la influencer Laura Spoya.

“Yo siento que me han copiado mi formato. Justamente no dije el nombre de esta persona porque lo último que quiero es caer en dimes y diretes, y que la gente empiece a hablar cosas que no son. Voy a regresar con mi formato, porque es mío con mi editor, no voy a dejarlo porque otra persona se copió. No sé si le haya servido de inspiración o referencia, pero es válido”, dijo la characata.

“Me da pena tener menos alcance, siendo yo la creativa que la persona que me plagio”, agregó.

Mira también: Alondra García Miró quiere un Paolito: “Uno de mis grandes sueños es ser mamá”

ARROCHA A CHARACATA

Por su parte, la exMiss Perú se burló de las acusaciones de Aída y desmintió haberse copiado de la arequipeña. Además, deslizó que la modelo habla de ella para tener pantalla.

“Matías (el editor de Laura) dice que te andas robando los formatos de grabación en Perú (…) ‘Ay esto salió de mi cabeza, de mi propia creatividad’ (la imita); es como si ella (Aída Martínez) fuera la única persona en el mundo que hiciera un formato cómico de cocina. Y si es que no sabes cómo subirte al tren de la competencia, entonces no lo hagas”, indicó Spoya.

Mira también: Aída Martínez víctima de acoso: “Me ha enviado imágenes pornográficas”

“NADA ARRUINARÁ MI PAZ INTERIOR”

Asimismo, agradeció a sus fans por el apoyo y manifestó que lo que digan otras personas de su trabajo no le afecta, pues prioriza su “paz interior”.

“Todos lo que estamos frente a una cámara estamos expuestos a críticas, pero no significa que por eso vamos a dejar de hacer (algunas cosas). Siempre crean en su talento. Competencia hay mucha, pero ya depende de cada uno que destaque por su talento. Hay mercado para todos”, finalizó.

Mira también: COVID-19 | Aída Martínez se manda contra gobernador Arequipeño: “Es un desastre, no hace nada”