Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras ser duramente criticada por su forma de hablar en las redes sociales, la escultural modelo Aída Martínez arremetió contra sus críticos y comparó su lenguaje florido con la entrenadora de vóley Natalia Málaga y el boxeador Jonathan Maicelo.

“La gente dice que soy malcriada y ordinaria. Acaso no se acuerdan como le festejaban (en televisión) lo que decía Natalia Málaga y Jonathan Maicelo que tiene un lenguaje más pendejo. Yo soy peruana y hablo como me da la gana”, se le oye decir a la arequipeña en un video que colgó en Instagram.

Asimismo, se mostró fastidiada por los constantes cuestionamientos que viene recibiendo de parte de los cibernautas por la manera como se alimenta durante su embarazo.

«Odio a las personas que tratan de imponer sus ideales a las demás personas. Muchas chicas me escriben imponiéndome su forma de pensar diciendo que el ceviche está prohibido para una mujer embarazada, que no debería comer marisco, ni carnes crudas», expresó Aída Martínez.

“No voy a aceptar que me digan como tengo que llevar mi embarazo, para eso tengo dos abuelas vivas y una madre que ha parido 5 hijos y ha comido carnes crudas, aquí me ven sana. Tengo dos hermanas, que son mamás y todas hemos comido lo que hemos querido”, añadió.

BLOQUEA A DETRACTORES

La characata dejó en claro que viene llevando su alimentación con un nutricionista y pidió a los cibernautas no entrometerse en su embarazo.

“Voy a empezar a bloquear a las personas, yo no les impongo mis ideas. Como dice la doctora Polo, trata como quieres que te traten y respeta para que te respeten. Espero que comprenda”, apuntó.

Mira también: Gino Assereto sigue amando a Jazmín Pinedo: “Amar va más allá”

“TENGO CARA DE C…”

En otro momento, la modelo ‘explotó’ porque ahora la gente le aconseja que no reniegue por su embarazo y aclaró que no es que sea renegona, pero indicó que si cree que es conveniente en salir a responder a sus críticos.

“Después me andan diciendo que no reniegue, que se nota que estoy estresada. Si a mí me da la gana de contestar o en desahuevar a la gente, eso no quiere decir que este amargada. Respeten mi manera de ser, si me da la gana de contestar contesto, yo tengo cara de culo, me voy a operar para tener una sonrisa. Lo que mi corazón siente, mi cara no lo comunica, entiendan”, concluyó.

Mira también: Sheyla Rojas sobre sus transformaciones: “Soy camaleónica”