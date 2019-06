Aida Martínez: “No me importa la familia del ‘loco’”

La polémica Aida Martínez estuvo en el programa de Tilsa Lozano y reconoció la versión de la exvengadora que el incidente que tuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, quien trató de besarla, fue hace un año y medio cuando su relación con Blanca Rodríguez estaba mejor que nunca. La characatá aseguró estar tranquila y no se arrepiente de sus confesiones en ‘El valor de la verdad’, menos a una posible demanda por mencionar al ‘Loco’, Jefferson Farfán o el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

-¿Qué tal el encuentro con Tilsa, ex del ‘Loco’ Vargas y con quien estuviste enfrentada?

Bien, tranquilo y como dije vine en son de paz. La saludé con besito, como tiene que ser y bueno a mí la verdad me gusta limar asperezas y ya no caer en lo mismo.

– ¿No temes a una demanda del “Loco”?

Ya me han preguntado eso 50 veces y no tengo temor de contar mi historia, si se dan cuenta mis confesiones han sido muy light, es parte de mi historia.

– Su familia se puede ver afectada…

Sí, pero qué voy a decir, ¿Por el temor del que dirán? Ella no es mi amiga, él tampoco, entonces no me tiene que importar la integridad de su familia, no me importa mi familia y mis amigos, no me importa el resto de persona. Yo solo tengo una historia que contar.

-¿Esto fue hace un año?

Sí, fue hace un año y medio. No até bien mis fechas porque siempre me preguntan por las fechas, pero lo que dijo Tilsa fue verdad y fue hace poco.

-¿Estaba separado?

La verdad no sé, no soy fanática del ‘Loco’. En ese tiempo su último hijo estaba pequeño, esas cosas se la tendrían que preguntar a él, si estaba en una ruptura o no.

-¿Te arrepientes de participar en ‘El valor de la verdad’?

No ¿por qué? Yo siempre he dicho que tengo la mejor onda con las personas que he mencionado, si se molestan es cosa de ellos. Al ‘Loco’ lo he dejado bien al decir que me pidió disculpas; con la ‘Foquita’ todo el mundo sabe lo que pasó, salió en la tv ninguneándome. Lo de George son experiencias mías cuando era menor de edad. (V.Rondón)