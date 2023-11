«Sigo siendo atacada», Aída Martínez pide más empatía a personas que cuestionan su estado de salud

Aída Martínez nuevamente ha usado sus redes sociales para expresarse en contra de las personas que siguen cuestionando su estado de salud a pesar de haber mostrado las pruebas en un canal de televisión.

La influencer se dejó ver afectada por todos los comentarios que viene recibiendo pues afirma que se encuentra en un proceso de recuperación y al estar rodeada de vibras negativas siente que se le hace mucho más difícil este proceso de superación.

Cansada de los haters

Aida Martínez ha sido noticia estas últimas semanas al causar polémica cuando anunció que tenía una enfermedad que le había hecho perder parcialmente la visión.

Cadenas de oraciones y personajes del espectáculo se sumaron a la causa y oraron por la recuperación de Aída.

Además, la conductora de motos realizó una rifa para que con ese dinero recaudado pueda seguir con sus tratamientos que conllevan un elevado precio que al parecer no podría solventar.

Sin embargo, tras recuperar nuevamente la visión diversos usuarios han desatado su furia en redes sociales y han puesto en tela de juicio su estado de salud.

Desmiente a detractores

Es por ello que Martínez decidió presentarse en el programa de ‘Amor y fuego’ con las pruebas correspondientes y con los especialistas para que confirmen la veracidad de su caso.

Pese a ello continúan las críticas en su contra por lo que Aída nuevamente ha salido a hablar a través de sus historias en Instagram expresando la incomodidad que siente actualmente.

«Ya salieron todas las pruebas, me fregaron para que saliera las pruebas salieron los doctores a hablar y a pesar de eso sigo siendo atacada», dijo inicialmente.

Asimismo, afirma que nada de lo que ha hecho en televisión a ayudado para que las personas crean en su condición y dejen de criticarla.

«No sé porque la gente no me ha escuchado no me ha visto solo por sentarme en un programa ya la gente me ataca», dijo.

Incluso la modelo recalcó no sentirse bien emocionalmente por lo que espera que los ataques terminen y pueda seguir con su vida.

«No me importa estoy bastante sensible y estoy superando una enfermedad y estos dardos me hacen mucho daño mentalmente», acotó.

Finalmente, pidió a sus seguidores tiempo para poder seguir siendo la misma de antes.

«Les pido tiempo para aprender a lidiar con estas personas, con estos borregos y yo de todas maneras voy a salir adelante», finalizó.

Muestra pruebas

Aída Martínez se presentó en «Amor y Fuego» este 14 de noviembre y presentó los exámenes médicos que revelan la grave enfermedad que le hizo perder la visión. La modelo respondió a las críticas que viene recibiendo y reconoció que no debió participar en el concurso.

Aída, defendiéndose, admitió: «La verdad de todo es que yo no debí correr esa competencia. Yo vengo entrenando todo el año, compitiendo contra hombres, ya había ganado una buena puntuación y si yo no corría, regalaba mi posición al segundo lugar». Aunque reconoció su error, dejó claro que su participación tenía un trasfondo deportivo.

En un momento revelador, Aída compartió detalles sobre su pérdida de visión: «Hasta donde yo sé, lo que yo he perdido no lo voy a recuperar, que es mi visión. Con un ojo tengo un 30% y con el otro veo un 50%, pero suficiente para mí para moverme e incluso para manejar moto en la calle».

El oftalmólogo Diego Ramírez aportó una perspectiva médica: «Con todos los exámenes que se le realizó concluimos que es un síndrome autoinmune, el síndrome Vogt-Koyanagi-Harada. Este síndrome da en mujeres jóvenes, es así como el lupus y lamentablemente, no tiene cura».