Aída Martínez revela cuál es su fantasía sexual: “mi sueño es tener un trío”

Mediante una entrevista que brindó al programa digital del periodista Giancarlo Grande, la siempre polémica modelo Aída Martínez, reveló sin pelos en la lengua cuál es su mayor fantasía sexual.

“Mi sueño es tener un trío, pero con dos hombres, no con una mujer. Obviamente, ahora no puedo porque estoy casada. No quiero divorciarme, pero si llega el caso. Voy a ir por lo que quiero”, dijo la modelo.

Asimismo, Aída Martínez comentó a qué edad fue su primer orgasmo y calificó a los hombres de egoístas.

“A esa edad me tocó descubrir mi sexualidad, mi cuerpo. Obviamente ya había tenido relaciones, pero no sabía que era un orgasmo. Ningún hue*** tampoco me ayudaba. Los hombres son bien egoístas. Ellos piensan en venirse y no en el placer de la mujer”, agregó.

Stefano Salvini se enamoró de Johanna San Miguel a los 4 años

¿El primer gran amor no se olvida? El actor Stefano Salvini volvió a aparecer en sus redes sociales y sorprendió a propios y extraños con su nuevo look. El actor de 30 años de edad sorprendió con una larga melena, barba y un piercing en la nariz.

Stefano se dedicó a contestar preguntas que sus seguidores le habían dejado y entre las confesiones que realizó, hubo una que llamó la atención de más de uno. Stefano contó los pormenores de como conoció a su ex pareja, Johanna San Miguel.

El destacado actor nacional sorprendió a sus seguidores en Instagram con su confesión. Pese a que no brindó detalles de su relación con la conductora de “Esto es Guerra”, si se animó a contar el momento en que la vio por primera vez.

“La conocí a los 4 años. Mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó Stefano.

