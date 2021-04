Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

“La Characata” advirtió a sus seguidores que dejen de criticarla pues es su decisión respecto al cuidado de su pequeña hija.

Aída Martínez sorprendió a muchos de sus fans a través de redes sociales sobre la decisión que había tomado para que su bebé utilice el chupón, pese a que un principio había dicho que no lo haría.

“Les cuento que no estoy de acuerdo con el chupón, mencioné que jamás le iba a dar chupón a mi bebé, pero a veces tienes que recurrir a estas cosas porque en mi caso Arielita llora mucho”

“Arielita llora todo el tiempo y no se despega de la tetita, porque es su única fuente de alimento, no le doy fórmula. He conversado con mi esposo y hemos tomado la decisión de recurrir al chupón, lo cual me pone triste, pero es la única forma que mi bebé se distraiga y así poder avanzar mis cosas, porque no he podido avanzarlas”

Mira también: Arrastra con su moto a profesora chama en San Martín de Porres

Además la modelo advirtió que no quiere críticas respecto a sus decisiones maternales.

“Yo no les estoy pidiendo ni críticas ni recomendaciones, solo les estoy contando un episodio más de esta etapa de la maternidad por la que estoy pasando. Por favor, no empiencen con sus cosas y sus consejos

LE DESEA LO MEJOR A LA URRACA

La influencer además mencionó que no se burlará del divorcio entre Magaly Medina con su notario, pues consideró que es una de las cosas más dolorosas.

“A diferencia de ella, no me voy a burlar de su separación y no haré fiesta de eso, porque, yo imagino, que deber ser muy doloroso todo lo que ella está pasando”

Mira también: Magaly comparte curioso mensaje tras separación: “Quédate con quien te busque”