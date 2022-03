Aída Martínez ‘saca pecho’ por Anthony Aranda, no cree que sea convenido

Compartir Facebook

La polémica modelo Aída Martínez afirma que si Anthony Aranda fue convocado a ‘Esto es Guerra’ fue porque el bailarín estaría recibiendo un jugoso pago de parte del reality.

Como se recuerda, desde que Anthony Aranda se hizo conocido por ser la ‘manzana de la discordia’ entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba a causa de un ampay, el modelo no ha sido bien recibido por el público pues ellos señalan que si ahora ‘el es famoso es a costa de lo que pasó con Melissa.

“Piensa que chamba es chamba. De hecho, le van a pagar bien, yo la hubiera aceptado. No hay que pensar si al resto le parece bien o no”, comenzó diciendo Martínez.

En ese sentido, la polémica influencer detalló que no cree que Aranda haya aprovechado de su relación con la exconductora de “América Hoy” para saltar a la palestra.

“No podría decir si está utilizando a Melissa, no manejo ese tema… En un momento he sido su amiga, pero no hablo con ella hace mil años y no sé cómo estará ahora. Siendo mujer no puedo decir nada malo de otra mujer”, comentó.

Hasta el momento Anthony no ha tenido el mejor recibimiento en el reality ni por su equipo rojo, sin embargo, cada fecha se esfuerza por sacar adelante a los ‘Combatientes’.

“Aprende a ganarte la vida”, Magaly da con palo a Anthony Aranda por querer hijos

La popular ‘Urraca’ tuvo fuertes palabras para Anthony Aranda quien hace poco afirmó que desea tener 4 hijos con Melissa Paredes.

Es por eso que Magaly ‘chancó’ al bailarín pues aun no tiene trabajo estable ya que estar en ‘Esto es Guerra’ es temporal puesto que el programa siempre cambia gente cada temporada.

“Él muy suelto de huesos y que recién está consiguiendo un trabajo estable, ustedes saben que en ‘Esto es guerra’ los concursantes no duran todas las temporadas y a veces ni media temporada. Sin embargo, este bailarín ya dice que en un futuro se ve con muchos hijos, pero primero aprende a ganarte la vida bien para que puedas tener cuatro hijos porque de lo contrario, entre él y Melissa cómo van hacer”, opinó Medina.