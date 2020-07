Compartir Facebook

La modelo Aída Martínez se mostró preocupada por el incremento de los casos de coronavirus en su natal Arequipa y cuestionó la labor del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, pues cree que es no hace nada por sus paisanos.

“Es lamentable la situación que están pasando los arequipeños. El gobernador de Arequipa (Cáceres Llica) es un desastre porque no está haciendo absolutamente nada. Parece que está escondido en una guarida. Estoy en Lima y me da mucha impotencia ver la situación que están pasando, con los hospitales colapsados, con la gente que se muere. La ciudad merece ponerse en orden, se necesita mucha ayuda”, indicó la corredora de autos.

“MI FAMILIA ESTÁ BIEN”

Asimismo, desmintió que su familia tenga COVID-19 y afirmó que vienen guardando cuarentena en su casa para evitar contagiarse.

“Gracias a Dios mi familia está bien. Mi mamá y mis cuatro hermanos no tienen este virus, están sanos, respetando la cuarentena en Arequipa. Son falsos los rumores de que estaban infectados, cuando me contaron eso me asusté mucho porque esta enfermedad está matando a miles en el mundo”, aseveró Aída.

Sin embargo, reveló que sus familiares lejanos sí estuvieron infectados con el coronavirus. “Todos tenemos familiares o amigos contagiados y me ha pasado con familiares lejanos, pero que normalmente he visto muy poco en mi vida, y espero que todos se recuperen”, señaló Martínez.

NOVIO LA ENGRÍE

De otro lado, la modelo fue sorprendida por su novio, el corredor de motos Adolfo Carrasco, con una cena romántica, con velas y vino. En el video que compartió la characata en Instagram se puede ver que su pareja le tapa los ojos para mimarla.

“Cena romántica, ¡qué bonito! Se ha vestido para mí (señala a su novio). ¡Está bonito, mi amor!”, se le oye decir a la modelo en el clip.

