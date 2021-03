Aída Martínez se pronunció tras Magaly Medina: “No soy estafadora”

Compartir Facebook

Molesta y al borde del llanto, Aída Martínez se pronunció sobre los comentarios que hizo Magaly Medina en su contra por vender productos que no son reales y asegurando que son originales. “Como Aída Martínez se la da de influencer ahora vende productos bamba, lo que llama quality y dice que hasta Maluma usa estas copias.

¡Maluma va a usar esta cochinada!”, dijo la conductora en su programa. Tras ello, Aída, quien cuenta con un avanzado estado de gestación, publicó un video donde al borde del llanto resalta que ayuda a los pequeños empresarios de Gamarra desde sus redes sociales y eso no es ‘estafar a la gente’.

“Acaso voy a rechazar las marcas porque no son Gucci, Louis Vuitton, no pues, eso no es apoyar. Yo me puedo comprar ropa en Gamarra o en Nueva York. Sí, uso réplicas, ¿Cuál es el problema? Yo no discrimino a las marcas…”, aseveró Aída. “Se burló de los emprendimientos que yo publicité en mi boda.

Yo nunca he visto a la señora Magaly hablar sobre algún emprendimiento que venda politos en Gamarra. Ella dice que apoya emprendedores, pero hacerle publicad a la marca Oster, no es apoyar aemprendedores”, comentó. Asimismo, consideró que los ataques de la ‘Urraca’ son parte de una venganza por no aceptar acudir a su programa, a pesar de que asegurale ofrecieron dinero.

“Yo le doy un rating del caraj* a esta señora, porque sino, no haría informes sobre mi. Todo esto es por por los constantes rechazos a su programa, incluso hasta dinero me han ofrecido para ir.

Hace cuatro años le pedí ayuda para impulsar mi marca de ropa, pero nunca me ayudaron (…) No soy ninguna estafadora, eso es hablar mal de mi, es difamarme. Jamás le miento al cliente”, indicó. Aída