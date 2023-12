Aída Martínez sufre sorpresivo ataque de un mono en plena sesión de fotos (VIDEO)

Aída Martínez nuevamente captura la atención del público al protagonizar una inusual situación durante una sesión fotográfica en donde ella estaba vestida como Pocahontas. En este caso, se vio involucrada en una curiosa escena con un mono, generando un revuelo entre los espectadores y aumentando la curiosidad en torno a la sesión fotográfica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aída Martínez sufre ataque de un mono

La modelo Aída Martínez vuelve a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión, ella compartió las fotografías del momento exacto en que el simio toma el adorno de plumas que adornaba su cabeza y lo arrastra, ocasionando que perdiera el equilibrio. Esto sucedió cuando Aída Martínez se encontraba en una sesión de fotos para sus redes sociales. No obstante pasó algo que no esperaba.

Esta cómica situación generó una pronta respuesta por parte de sus seguidores, algunos de los cuales le recordaron la importancia de proteger sus ojos debido a la enfermedad autoinmune que enfrenta. Sin embargo, la modelo se tomó con bastante humor este hecho, pues el animal no tenía ninguna intención de asustarla, sino actuó por instinto. «Después nos volvimos amiguis», sostuvo la modelo.

Pidió más empatía por el estado de sus ojos

En otro momento, Aída Martínez decidió pronunciarse sobre la pérdida parcial de uno de sus ojos. Recordemos que ella generó controversia al revelar que sufre de una enfermedad que le ha ocasionado la pérdida parcial de la visión. Tanto cadenas de oración como personalidades del mundo del espectáculo se unieron a la causa, ofreciendo sus oraciones por la pronta recuperación de Aída.

Adicionalmente, la presentadora de motocicletas organizó un sorteo con el objetivo de recaudar fondos que le permitan costear los tratamientos, los cuales tienen un costo elevado que, aparentemente, no podría cubrir por sí misma. No obstante, tras recuperar nuevamente la visión diversos usuarios han desatado su furia en redes sociales y han puesto en tela de juicio su estado de salud.

«Ya salieron todas las pruebas, me fregaron para que saliera las pruebas salieron los doctores a hablar y a pesar de eso sigo siendo atacada», dijo Aída Martínez aclarando su situación. «No me importa estoy bastante sensible y estoy superando una enfermedad y estos dardos me hacen mucho daño mentalmente», acotó.