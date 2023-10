¿Qué pasó? Aída Martínez sufrió accidente y su esposo pide oraciones

La conocida Aída Martínez viene pasando un difícil momento, pues según su esposo, la corredora de motos se ha accidentado por lo que el padre de su hija a pedido oraciones por su pronta recuperación.

Esta noticia ha tomado por sorpresa a diversos seguidores pues no sé sabe con exactitud cuál es su pronóstico y cuál fue el accidente por el que su esposo está pidiendo oraciones.

¿Qué pasó?

El esposo de Aída Martínez, Adolfo Carrasco, fue el encargado de anunciar que la modelo habría tenido un accidente demasiado fuerte por lo que por el momento se encuentra alejada de las redes por su bienestar.

La influencer había dejado la vida de escándalos al momento de decidir formar una familia.

Pues la modelo presumía la vida que tenía en redes llenar del amor de su esposo y de su hija.

Sin embargo, un accidente ha opacado la alegría de Martínez, así lo comunicó su esposo a través de las redes de la modelo.

«Familia y amigos, Aída recién está en la primera face de su recuperación, básicamente lo que se pude es, no teléfono, no TV, no pensamientos negativos, no estrés, no cansancio, es reposo absoluto», empezó diciendo.

Incluso recalcó que si Martínez no se cuidado como debe ser podría empeorar su situación y lamentar las consecuencias.

Extraño problema de salud

Además, afirmó que Aída experimentando un problema de salud inusual y complicado de poder explicarlo en términos médicos. A pesar de su condición, ella decidió participar en un campeonato, lo que empeoró su situación.

“El problema que tiene es muy fuera de lo común y es tan complicado que no puedo explicarlo en términos médicos, vamos a ver cómo va su recuperación. El esfuerzo que hizo en el campeonato también empeoró su situación, pero no iba a ser mejor si no corría porque conocemos su temperamento”, sostuvo.

Adolfo finalizó con que solo usa el celular para audios, libros y música.

No sé sabe cuál es su diagnóstico ni como pasó el accidente, pero se espera que la guapa influencer logré restablecerse y pueda contar a través de sus redes que fue lo que sucedió.

Planeaba adoptar un bebé

Hace algún tiempo Aída brindó una entrevista para un programa de YouTube y confesó que desea adoptar a un bebé de otro país, así lo deseó desde muy pequeña y se estaba esforzando por hacer realidad este sueño.

“Tengo una hija nada más, pero el segundo quiero que sea adoptado, es un sueño que tengo. Ya, averigüe y me he ido a todas las instituciones, acá me están haciendo la vida imposible para adoptar, así que lo más probable es que lo haga en otro país”, señaló la exchica reality.

Asimismo, recalcó que desea tener un hijo para darle todo el amor que se merece.

Incluso le gustaría que la madre biológica sepa que ella será la madre adoptiva para que más adelante puedan reencontrarse, cosa con la que no tiene ningún problema.

“Yo quiero hacer las cosas bien, no quiero comprar un niño ilegalmente, si es posible que la madre sepa que soy yo la que voy adoptar porque, quizás, en el futuro se quieran reencontrar, yo no tendría problema con eso. La idea de la adopción, así como dar parto natural bajo el agua, es una idea que la tengo bien metida desde los 5 o 6 años», acotó.