¡Al borde del llanto! Emilio Jaime aparece en redes conmovido por noticia ¿Qué pasó?

Emilio Jaime o Emil, como ahora se hace llamar, posteó un video en TikTok en donde se le ve llorando.

Algunos fans se mostraron preocupados por su llanto en redes.

Sin embargo, el exchico reality lloraba de felicidad por una noticia que recibió. ¿Qué pasó?

Viral en TikTok

Recientemente, Emilio Jaime se viralizó en TikTok por una nueva canción titulada como la capital del Perú.

Por ello, difundió un video en donde se mostró conmovido por el recibimiento de su más reciente sencillo titulado «LIMA».

“Disculpen mi cara, o no sé si lloro muy feo pero ustedes no se imaginan lo duro que es sacar tu proyecto musical adelante… No es fácil como ustedes piensan, por eso que me conmuevo al ver el cariño que le dan a mi cancion faavv, ESO ES LO MAS LOCO… conectaron con mi canción favorita del mundo entero», dijo Emilio con los ojos llorosos.

Son varios los tiktoks de Emil con miles de reproducciones, en donde la música de fondo es su nuevo tema.

En uno de ellos pidió que «Los Siblings», famosos tiktokers peruanos, le hagan un trend a su canción. Días después, obtuvo respuesta.

«ALO ALO? Sí con Los Siblings», escribió Emil en un video. «ALO?», le respondieron. De inmediato, el cantante publicó un video escribiendo «NOS RESPONDIERON Los Siblings! Gracias a ustedes nos vieron.. Será que harán el trend?».

De igual manera, compartió el trend de una fan llamada YOSELIN en sus redes y varios se ha sumado a esta tendencia.

Carrera musical

Después de viralizarse Mario Hart en TikTok, parece que la historia se podría repetir con Emilio Jaime. «Recién estoy escuchando esa bulla. Estuve con lo de Mario Hart, pero suena bien, ya es mi favorita», comentó una reciente fan en TikTok.

Incluso, algunos usuarios piden que colaboren juntos: «Por nosotros… una colaboración musical con Mario Hart», «Emil cuándo temita con Mario Hart grabado en Colombia de rompe».

La naciente carrera de Emil está dando que hablar. Muchos peruanos les están dando su apoyo y quieren que represente al Perú.

«Me gusta tu música», «De Perú para el mundo, claro que sí», «Está súper bacán», «Te sigo apoyando, compatriota, vamos Perú», «Lo estás logrando», Vas a ser reconocido x todo el mundo», «¡Palazo!, Lima pal mundo», comentan en redes.

