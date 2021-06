‘Al descubierto’ Fans de Lesly Águila se confiesan en sus redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La bella cantante Lesly Águila invitó a sus fans a revelar sus mejores secretos guardados y ella contestaría sin revelar el usuario.

En sus stories se puede leer la pregunta ‘Noche de confesiones‘ para que sus seguidores puedan escribirle directamente.

Entre las confesiones que destacaron de sus fanáticos fueron, ‘ me enamoré de mi mejor amiga pero ella solo me ve como su amigo‘, lo que provocó el asombro de la cantante aconsejándole que decía decirle la verdad a su mejor amiga para no reprimir sus sentimientos.

Mira también: Ducelia Echevarría pasa vergüenza el responder mal una multiplicación

Un usuario le dijo que desde hace 8 años viene siguiendo la trayectoria de la bella jovencita y que esperaba con ansias asistir a algún concierto de Corazón Serrano para poder disfrutar de su talento.

Consejos motivadores a sus fans

La guapa vocalista de Corazón Serrano, brindó palabras de aliento a un seguidor que afirma ser gay pero no tiene el valor de contarle a sus padres, a lo que Lesly le dijo que no debe temer de sus padres ya que son los únicos que estarán con él en momentos difíciles.

Finalizó con otro seguidor que dijo que jugaba con los sentimientos de su pareja.

‘No hagas lo que no quieres que te hagan a ti, mejor finaliza tu relación y déjala ser feliz con otra persona‘, dijo Lesly.

Mira también: Agrede a hermanastra y corta el cuello a policía

¡Una muñequita! Lesly Águila luce con cambio de look

En sus redes sociales publicó el proceso de cambio desde que llegó al local, provocando que miles de fans estuvieran a la expectativa de lo que se iba hacer la bella jovencita. Minutos después compartió los resultados dejando a más de uno con la boca abierta.

En las publicaciones se logra apreciar la larga y sana cabellera del cantante pintado de un color rosado fantasía muy característica en la juventud de ahora.