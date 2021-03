¡Al descubierto! Recuento de ‘faranduleros’ expuestos en videos íntimos

Compartir Facebook

Pierina Carcelén está dando noticia por la revelación de sus videos íntimos junto a su pareja. Pero ella no fue la única personalidad de ‘Chollywood’ que hizo noticia con un videito o foto de esta línea.

Faranduleros expuestos en videos

Entre las personalidades expuestas están Jossmery Toledo, Millet Figueroa, Dorita Orbegoso, Ezio Oliva, Grace Becerra y Xoana Gonzales. Ellos han sido protagonistas de esos videos prohibidos que son reenviados por las redes.

Por su parte la ex policía, Jossmery Toledo, dio cara a los videos expuestos en las redes sociales. «Siempre me van a ver con esta sonrisa que me ha caracterizado, nada me va a derrumbar. Esto solamente es una prueba que Dios nos da», dijo Toledo a sus seguidores.

Hace un par de añitos, precisamente en el 2015 Millet Figueroa pasó por el peor momento de su vida convertida en una de las mujeres más deseadas. Ella fue una víctima más de este tipo de publicaciones prohibidas, en el video se la observa manteniendo relaciones íntimas con su ex pareja.

Dorita Orbegoso también fue captada en el baño de un cuartel, ella solamente tomaba un baño sin saber que estaba siendo grabada. «Que todo el mundo me vea desnuda, me avergüenza totalmente. Nunca pensé que esto me iba a pasar a mi», contó Dorita acerca de ese video.

Por otra parte, no solo las chicas fueron expuestas, el cantante Ezio Oliva cayó en depresión y como él mencionó «fue la etapa más etapa y oscura de su vida». Como se recuerda se viralizó un video suyo teniendo relaciones, lo cual generó un sin fin de comentarios acerca de tu físico y rendimiento.

Lo que puede parecer una fantasía de dos, termina siendo una pesadilla, un error que termina siendo vista por millones de personas. Un secreto revelado por mentes morbosas.

