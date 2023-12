¿Al estilo de «Perdóname»? Johanna San Miguel no descarta actuar con su ex Stefano Salvini

La farándula está que arde con las declaraciones recientes de Johanna San Miguel sobre su ex Stefano Salvini. La ‘mamá leona’ no solo elogió al joven actor por su papel en «Luz de Esperanza», sino que dejó la puerta abierta para una posible colaboración en algún proyecto futuro.

¿Qué dijo Johanna San Miguel sobre su ex?

La noticia de una reconciliación actoral no podría llegar en mejor momento. Johanna San Miguel, conocida por ser conductora en «Esto es Guerra», no solo aplaudió la actuación de su ex en la telenovela, sino que también dejó entrever que podría haber chispa en el aire. «Normal, claro, si yo soy actriz», soltó sin filtros.

Recordemos que Johanna y Stefano en la pantalla grande compartieron más que simples actuaciones. La historia de amor comenzó en 2014 mientras filmaban «A los 40», donde interpretaban a una pareja con una gran diferencia de edad. Aunque la llama del romance se apagó en la realidad, parece que la amistad persiste, y quién sabe qué más pueda surgir.

Elogios y más elogios. Johanna San Miguel elogió a Stefano Salvini y su papel en «Luz de Esperanza». «Me parece genial, Stefano actúa excelente, es un actor completo, es su pasión y siempre ha hecho personajes diferentes unos de los otros», expresó la conductora, demostrando que la admiración no tiene fronteras.

¿Juntos otra vez en la pantalla?

La pregunta en la mente de todos es: ¿volveremos a ver a Johanna y Stefano juntos en la pantalla? La respuesta de la conductora lo dice todo: «¿Por qué no? Si hay profesionalismo, yo encantada. ¿Nuevo proyecto? ¡Nunca se sabe!», dejó en el aire, manteniendo la intriga entre sus fans.

Johanna no solo celebró el éxito de «Luz de Esperanza» sino que también se mostró abierta a la posibilidad de compartir escena con su ex. «Si yo soy actriz, ¿por qué no trabajar juntos?», dijo, agregando un toque de emoción al asunto. Los seguidores de esta pareja artística están ansiosos por lo que pueda deparar el futuro.

En resumen, la idea de ver a Johanna San Miguel y Stefano Salvini nuevamente en acción tiene a todos emocionados. La actriz no cierra la puerta a nuevas oportunidades, y los fans están cruzando los dedos para un regreso triunfal en el mundo de la actuación. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor y/o actuación entre Johanna y Stefano?