Al fondo hay sitio: Ellos serían los posibles reemplazos en una nueva temporada

En el programa ‘En boca de todos’ lanzaron los nombres de personajes de la televisión que conformarían la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’.

La exitosa serie de televisión estuvo al aire por poco más de 8 años y en todo ese tiempo logró ganarse el cariño del público. ‘Al fondo hay sitio’ se convirtió en uno de los programas preferidos por la audiencia y los rumores de una posible nueva temporada han emocionado a más de uno.

Es por eso que el programa ‘En boca de todos’ lanzó una lista de los actores y no actores que podrían reemplazar a los recordados personajes televisivos. En ‘Al fondo hay sitio’ 2022, podría ya no estar la recordada ‘Reina Pachas’ interpretada por Tatiana Astengo, que tenía una personalidad irreverente y no se detenía ante nada; en su lugar, podría estar Rebeca Escribens porque poseen el mismo carácter.

La eterna enemiga de ‘Reina Pachas’, ‘Charito’, quien es interpretada por Mónica Sánchez, podría ser reemplazada por Valeria Piazza, que haría su debut en la televisión. Asimismo, la recordada ‘Teresita’, a quien Magdyel Ugaz dio vida por muchos años, podría ser ahora interpretada por la ex vedette y también actriz, Mariella Zanetti.

En el lado de la familia ‘Maldini’, la actriz Nataniel Sánchez, que interpretaba a ‘Fernanda de las Casas’ dejaría de hacerlo porque actualmente radica en otro país, pero Andrea San Martín, le daría vida de nuevo al personaje. Y el hermano de ‘Fernanda’, el recordado ‘Ricolás’ ahora sería interpretado por el ‘guerrerito’ Nicola Porcella, en vez de Andrés Wiesse.

¿Cuál fue el final de ‘Al fondo hay sitio’?

El programa llegó a su fin el 5 de diciembre de 2016 luego de que la casa de ‘Los Gonzáles’ quede destruida y todos se fueran a vivir a la ostentosa nueva vivienda de ‘Francesca Maldini’. Y finalmente, estarían juntos ‘los Maldini’ y ‘los Gonzáles’ viviendo bajo el mismo techo, como nunca lo quisieron.

