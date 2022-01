«Al idiota solo le importa su opinión», dijo Roger del Águila sobre críticas a ‘Esto es Habacilar’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor Roger del Águila rompió su silencio y habló sobre las continuas críticas que viene recibiendo sobre el nuevo programa «Esto es Habacilar» pues muchos televidentes han acusado a este nuevo formato de no cumplir sus expectativas al no encontrarse el icónico Raúl Romero.

Roger usó sus redes sociales para poder expresarse sobre las críticas que el también ha venido recibiendo pues usuarios se quejaron de sus chistes racistas en el programa, además que este nuevo formato de ‘Habacilar’ ha caído en puntos de rating estos últimos días.

“Cuando tenía mi kombi hippie pensaban que era pobre, cuando tenía un RCZ pensaban que era millonario, cuando me fui a la montaña pensaron que estaba loco, cuando vendí todas mis cosas se volvieron mas locos , cuando dije que tengo comunicación con seres espirituales amorosos, y soy un médium sanador se molestaron», dijo Roger del Águila.

Además, el recordado ‘Chivito’ dijo que las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo donde la gente puede criticar y ante ese panorama el conductor prefiere no tener otra red más que su Instagram el cual lo tiene personalizado para que el ‘hater’ no llegue a el.

«Me ven conversando con el campesino en la montaña, como con el gran empresario, con la ama de casa, como con el vigilante de la esquina, entonces los idiotas me quieren ver, y no me ven por una simple razón, les han dado una cuota de poder que no tenían llamada redes sociales, y como ya eran idiotas desde antes sean vuelto más idiotas con tanta tecnología, pero yo no tengo twitter, ni facebook, ni nada, solo este instagram, y no puedes escribir debajo de esta foto, a menos que seas mi amigo, o nos hagamos amigos», añadió.

Para Roger del Águila, lo más importante es que el público se beneficia económicamente, y llamó «idiotas» a quienes critican Esto es habacilar.

Mira también: Tracy Freund habla de su hijo entre lágrimas: “Es el regalo más lindo que Dios me dio”

«Te das cuenta ahora que siempre debes saber que terreno pisas, lo más importante es que el pueblo está ganando dinero todos los días en un momento tan difícil que estamos pasando, pero al idiota no le importa eso, solo le importa su opinión antes que nada, por eso es idiota, pero te digo algo, queda muy poco tiempo y no me refiero a lo terrenal, arrepiéntete nomas, y déjate de tonterías», finalizó el conductor.