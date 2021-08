Al menos 20 mueren tras choque de embarcaciones

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tragedia al amanecer. Faltaba poco para llegar a su destino, cuando la fatalidad se cruzó en su camino. Al menos 20 personas han muerto, entre ellos varios niños, y más de 50 desaparecieron en el río Huallaga, luego que el bote a motor en el que viajaban se estrellara contra una barcaza de PetroPerú en el sector de la Muyuna cerca a Yurimaguas en la región Loreto.

Hasta el cierre de esta edición, personal de la Marina de Guerra, la policía y bomberos, con ayuda de los pobladores recorrían el caudaloso río en busca de los desaparecidos.

Mira además: Salen de cumpleaños y son víctimas de raqueteros en San Martín de Porres

La tragedia ocurrió alrededor de las 5.30 de la madrugada, en el sector de Muyana, a la altura del embarcadero La Boca, a pocos metros de la localidad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas.

La espesa neblina que cubría la zona, impidió al conductor del bote “Nayelita” visualizar el camino ocasionando que se estrelle contra la nave petrolera Nauta que, de acuerdo a la versión de los sobrevivientes, habría tenido las luces de señalización apagadas.

Producto del impacto el bote se volteó y los pasajeros cayeron al río donde muchos murieron ahogados porque no sabían nadar.

La embarcación “Nayelita” traía de regreso a Yurimaguas a más de 80 personas, la mayoría integrantes de la iglesia Nueva Jerusalén, del asentamiento humano Violeta Correa, en Yurimaguas. Solo una hora antes habían partido de la localidad de Santa María bajo Huallaga, donde el sábado habían participado en una vigilia.

De acuerdo a la versión de los sobrevivientes casi todos los pasajeros de la embarcación dormían cuando se produjo la colisión.

PERDIÓ A ESPOSA E HIJOS

“Estaba oscuro. No se veía nada. Era las 4:20 a.m. Nosotros (la embarcación) nos hemos metido dentro de las casas. Ellos bajaban (el bote motor) y nosotros subíamos. Al momento de impactar caímos. La mayoría no sabe nadar y había niños. Yo me he salvado y salvé a mi hijo. He perdido a mi esposa y a mi otro hijo de 7 años”.

“Veníamos despacio para evitar algún accidente. Nos dimos cuenta que la chata estaba cerca, que no tenía luces. La lancha avanzaba y se produjo el impacto. Se fue (el bote). Pensamos que iba a venir a salvarnos pero no ocurrió. Gracias a Dios había un bote (que estaba cerca) que nos ha salvado a cuatro personas”, contó el sobreviviente para RW Televisión de Loreto

“Algunos nos agarraban de atrás, desesperados. Estábamos debajo de la lancha. Hemos logrado salir. Mis compañeros no. He perdido a mi esposa y a mi hijo de siete años”, relató el hombre al recordar los segundos de terror tras el impacto.

Entérate de más: Bus rueda por abismo y deja al menos 16 fallecidos

Otra sobreviviente es Valentina, quien logró salvar a su hermana menor y a sus cuatro hijos. “Yo sí sé nadar. Rescaté a mis hijos, a mi hermanita, pero todavía no encuentro a mi hermano de 14 años que está desaparecido”, contó para Master Televisión Loreto. Personal de la Marina, la Policía y los bomberos trabajó sin descanso durante la mañana y la tarde en la búsqueda de los cuerpos. Hasta el cierre de la edición se informó que se había rescatado veinte cadáveres.

RESCATÓ CADÁVERES

“Salí muy temprano a navegar en el río, me encuentro con el conductor del bote que contó que lo habían chocado y tenía varios desaparecidos. Lo ayudé a buscar y encontré a varias personas ahogadas en la orilla del río”, señaló David Amasifuén.