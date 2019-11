Alan me ordenó “Mata esos cholos” reveló general César Alberto Jordán

Una grave revelación hizo ayer el general en retiro de la Policía Nacional, César Alberto Jordán Brignole, al recordar que el ex presidente Alan García, durante un conflicto social en Moquegua, en el 2008, le exigió sacar las armas y matar a “esos cholos” que retenían el puente Montalvo.

Esta es la primera vez, después de 12 años y siete meses después del suicidio de Alan García, que Jordán Brignole hace esta revelación, que se habría dado durante el llamado “Moqueguazo”, el 16 de junio del 2008 cuando se desataron protestas contra la Southern Perú, en demanda de una mejor distribución del canon minero.

Los manifestantes tenían bloqueado el paso por el puente, lo que afectó el tráfico vehicular en esa zona del sur peruano. Durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes, incluso en la ciudad de Moquegua, hubieron 13 heridos y algunos policías fueron encerrados en la catedral moqueguana.

SE ENTREGÓ

El actual gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Molina, entonces general en actividad, fue enviado con un contingente policial a restablecer el orden, pero los manifestantes se adelantaron a sus acciones y tomaron a varios policías como rehenes.

Jordán entonces decidió dejar a un lado las órdenes que tenía de su comando y prefirió entregarse a los manifestantes, junto con sus oficiales, para que no haya un choque violento. Fue en esas circunstancias que se comunicó con el entonces presidente García.

“El presidente de la República me dijo ‘saque las armas’ y yo le dije a Alan García ‘no’. Él me dijo ‘mata como sea a esos cholos pero libérame el puente’”. “Verdad que fueron momentos muy difíciles para mí, muy duros. Yo no le iba a aceptar eso al presidente Alan García. No es mi formación ni como de hogar ni como guardia civil que era”, agregó.