Albañil pide una computadora para su hija a cambio de su trabajo

Este padre de familia ha demostrado que el amor a su hija es incondicional y que haría lo que sea por darle lo que necesita, pese a las limitaciones que representa la pandemia del coronavirus.

Es así que, esta historia se hizo viral, cuando un humilde albañil decidió hacer un pedido que sorprendió a todos, con el único fin de ayudar a su hija.

En medio de la crisis por la pandemia, las clases se han trasladado al método virtual, por lo que la computadora se ha convertido en un elemento necesario en los hogares para continuar con el aprendizaje pero, lamentablemente, no todas las familias cuentan con uno.

Este es el caso de un albañil quien, por la crisis sanitaria, se ha quedado sin trabajo y con ello los ingresos son limitados en su hogar, pero su hija necesita la herramienta para continuar con sus estudios.

Según relata el desesperado padre, su hija esta próxima a cumplir 15 años y lejos de pedir una fiesta o un viaje especial por su cumpleaños, ha decidido solicitar lo que necesita para continuar avanzando con sus clases: una computadora.

Esta es la razón por la que su valeroso padre decidió hacer el pedido importante. Pero lejos de solo decir que su hija necesitaba la computadora y pedir que se la regalara, hizo una oferta especial que demuestra que por lo hijos se hace todo lo que se pueda.

El hombre dijo ‘no quiero que me la regalen, quiero que sea como un trueque. Mi hija estaría feliz, por ende yo también’. Definitivamente una demostración de que, para los padres, nunca habrá límites con tal de conseguir lo que los hijos necesitan.

