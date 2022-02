Albañil trabaja duro para poder ofrecerle un mejor futuro a sus hijos: “Trato de cambiar su rumbo”

Compartir Facebook

Quienes quieren luchar por sus sueños y ayudar a los suyos podrán con cualquier obstáculo que se presente en el camino. A veces tocan momentos duros, que pueden parecer imposibles de superar, pero ahí en donde entra en juego el esfuerzo por querer superarse.

Recientemente un albañil se ha vuelto popular en México por su notable espíritu trabajador, porque se mantiene firme con un único objetivo: brindarle a su familia las oportunidades que no le dieron a él de joven.

Como bien se sabe, no todos nacen con las mimas ventajas ni las mismas condiciones para emprender en la vida. Pero aquello que la tienen más difícil, en muchos casos, hacen de ello una fortaleza para no rendirse en el camino.

Obrero se hace viral

Tal como se puede apreciar en un video que se divulgó rápidamente en redes sociales, este obrero es interrogado sobre lo que él espera darle a sus hijos con el fruto de su trabajo y no fue tímido en hablar de que espera que ellos tengan un mejor futuro del que él ha tenido.

“Aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra“, expresó el albañil, quien también resaltó que lo importante es que sea buenas personas.

“Si eso por azares del destino no pasara, me doy por bien pagado con que sean personas de bien, gente honorable, que respeta. Con eso me doy por bien pagado“, añadió.



Él no está arrepentido de ser un obrero, porque es ese oficio el que le ha dado de comer a él y a los suyos. Pero por supuesto que entiende que se trata de un trabajo muy duro y que otros empleos quizás fueran mejores para sus hijos.