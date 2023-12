Alberto Fujimori: Tribunal Constitucional ordena la liberación inmediata para el expresidente

En una decisión que ha generado impacto, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de ordenar la liberación de Alberto Fujimori. El expresidente, quien estuvo tras las rejas en el penal de Barbadillo en Ate, está a punto de salir de prisión. Y todo gracias a una decisión del TC.

El TC decide liberar a Alberto Fujimori

El TC ha ejecutado una sentencia del 2022 que básicamente devuelve a Fujimori su indulto, ese mismo que le quitó la Corte Suprema en el 2018. ¿Cómo lo lograron? Según el TC, Pedro Pablo Kuczynski le dio un indulto humanitario en el 2017, y el TC decidió restituirlo con la sentencia del 2022.

En otras palabras, el TC ha dispuesto que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe soltar a Fujimori ya. El director del penal de Barbadillo ya está al tanto. Por lo tanto, la liberación inmediata de Fujimori ordenada por el TC, debería darse en las próximas horas.

Ahora, resulta que el juez de Ica, Vicente Fernández, declaró no ser competente para liberar a Fujimori y devolvió el asunto al TC. ¿Y qué hicieron los del TC? Pues tomaron las riendas y ordenaron la liberación directa. Todo esto fue con la firma de los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga y Gutierrez Ticse.

Más detalles de la decisión del Tribunal Constitucional

No todo fue unánime. Hubo un magistrado, Helder Domínguez, que no estaba tan de acuerdo y puso el voto en contra. Pero, la mayoría ganó y Fujimori está a punto de respirar aire libre.

Ya el exabogado de Fujimori, César Nakazaki, salió a dar la primicia y dijo que ya no hay vuelta atrás. No hay más instancias para apelar, y el TC ha decidido ejecutar la resolución de una vez. Así que, pronto Alberto Fujimori saldrá a la calles.

Por otro lado, aunque hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dice que Perú no debería aplicar el indulto, el TC le ha ignorado. ¿Por qué? Porque según ellos, la Corte IDH no tiene poder para decirle a Perú que no haga caso a su propio tribunal.

Recordemos que, Alberto Fujimori, quien llevaba 25 años tras las rejas por casos de lesa humanidad como Barrios Altos y La Cantuta, está a punto de ser un hombre libre de nuevo. Pero, Fujimori también tiene otras cuentas pendientes, como el problema con Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, y también el escándalo con Vladimiro Montesinos.

En resumen, Alberto Fujimori está por salir de presión gracias al TC. ¿Qué pasará ahora? Estaremos pendientes a cualquier actualización del tema.