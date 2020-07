Alcalde de San Isidro se achora y cuadra a su par de Miraflores

Compartir Facebook

Una bronca de nunca acabar. El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, salió al frente para cuadrar a su par de Miraflores, Luis Molina, al que acusó de mentiroso por las declaraciones que este último brindó durante la inauguración del nuevo Parque de la Amistad, que une a los dos distritos.

Luego de que su homólogo miraflorino lo acusó de no asistir a la inauguración de la vía por puro “capricho” y de poner en riesgo a los ciclistas y transeúntes que circulan por esta vía, Cáceres acusó a su colega de mentir constantemente en su contra solo para “desprestigiarlo” y crear un ambiente hostil con los vecinos de San Isidro.

“Lo que ha dicho el alcalde de Miraflores, Luis Molina, es una mentira. El señor me llamó el día viernes y cuando lo llamé yo, no me respondió. No me manda un correo, no me manda una invitación, no me manda nada; así que de la invitación no tenía ningún conocimiento”, aseguró el alcalde de San Isidro.

Como se recuerda, el alcalde Molina denunció indignado la presunta actitud de su par de San Isidro. “Esta es la reja de la discordia. El alcalde ha puesto un muro: el muro de Berlín. El alcalde es intransigente, no entiende. Yo pierdo mi tiempo. Abre las rejas, Cáceres”, aseveró el representante de la comuna de Miraflores durante la inauguración del puente.

PROMETE ABRIR LA VÍA

Al ser consultado sobre las obras del Puente de la Amistad en la parte que corresponde a San Isidro, Cáceres explicó que el campamento de obreros que ocupaba parte de la ciclovía impidió tener los trabajos listos en su jurisdicción.

“En 35 días, como máximo, nosotros ya estaremos inaugurando la ciclosenda ecoamigable y también entregando a nuestros vecinos los parques para que puedan disfrutarlos. El puente se construyó sobre lo que era un estacionamiento del mercado municipal y ocupo casi el 70%, luego que se levantó el campamento de obra, nosotros hemos tenido que empezar todo de nuevo”, advirtió.

Además, respecto al reclamo de los comerciantes del mercado municipal de San Isidro sobre un presunto desalojo, el alcalde explicó que el local en el que funciona del centro de abastos fue cerrado porque es considerado un área de riesgo.

“No era saludable para los vecinos. Por ejemplo, el tema del desagüe que no tiene salida a ninguna red pública, se pierde en los acantilados y eso es grave para la salud de las personas. Esto nos ha llevado a hacer una remodelación que vamos a terminar en lo más pronto posible”, acotó el alcalde de San Isidro.